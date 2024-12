So denkt Dua Lipa über ihre fehlender Grammy-Nominierung

Die diesjährigen Grammy-Nominierungen wurden kürzlich bekannt gegeben, doch ein vertrauter Name fehlte auf der Liste: Dua Lipa (29). Die Musikerin, die im Mai ihr drittes Studioalbum "Radical Optimism" veröffentlicht hatte, blieb ohne Nennung, obwohl Künstlerinnen wie Beyoncé (43), Taylor Swift (35) oder Charli XCX (32) in den großen Kategorien vertreten sind. Auf die Frage nach ihrer Reaktion äußerte sich Dua im Gespräch mit Billboard gelassen: "Ich bin so stolz auf 'Radical Optimism' und darauf, was es mir ermöglicht hat. Natürlich wäre eine Anerkennung schön gewesen, aber ich freue mich aufrichtig, all diese unglaublichen Frauen nominiert zu sehen."

Tatsächlich zeigte sich Dua besonders begeistert von der Anerkennung, die ihre Freundin und Kollegin Charli XCX in diesem Jahr erhalten hat. Charli wurde unter anderem für das Album des Jahres nominiert, was Dua als längst überfällig empfindet. "Sie hat so hart gearbeitet und wirklich ihrer eigenen Kreativität freien Lauf gelassen. Es ist wundervoll zu sehen, dass sie jetzt die Anerkennung bekommt, die sie verdient", erklärte Dua weiter. Trotz des Grammy-Snubs hat die Sängerin ihr eigenes Erfolgsjahr genossen. "Es war das beste Jahr meines Lebens", schwärmte sie und betonte, dass der fehlende Grammy keinerlei Auswirkungen darauf habe, wie stolz sie auf ihr Album sei.

Dua Lipa schlug mit "Radical Optimism" bewusst einen neuen musikalischen Weg ein. Im Januar verriet sie dem Rolling Stone, dass das Album eine psychedelische Pop-Hommage an die britische Rave-Kultur sei. Diese kreative Freiheit habe sie ihrem vorherigen Erfolgsalbum "Future Nostalgia" zu verdanken, das ihr das "Selbstvertrauen" gegeben habe, zu experimentieren, wie sie betonte. Das Album brachte ihr damals sechs Grammy-Nominierungen ein. Privat läuft es für die Musikerin jedoch rund. Anfang des Jahres bestätigte sie ihre Beziehung zu Schauspieler Callum Turner (34). Seitdem sind die beiden unzertrennlich, wie Freunde berichten. "Dua und Callum sind fast immer zusammen und unzertrennlich", erzählte eine Quelle im März US Weekly. Es scheint, als wäre Dua Lipa mit der aktuellen Situation rundum zufrieden.

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

