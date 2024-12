Callum Turner: Das ist der Mann, der Dua Lipas Herz eroberte

Sängerin Dua Lipa (29) und ihr Partner Callum Turner (34) gelten definitiv als eines der Traumpaare 2024. Nur eine Woche, nachdem die beiden im Januar auf einem Event beim romantischen Engtanz beobachtet worden waren, gaben sie ihre junge Beziehung offiziell bekannt. Heute sei das Paar unzertrennlich, berichtete ein Insider gegenüber TMZ. Sie würden viel Zeit miteinander verbringen und hätten auch die Familie des jeweils anderen bereits kennengelernt. Doch wer genau ist der neue Mann an der Seite der schönen Britin?

Callum ist 1990 in Hammersmith, London, geboren und wuchs in Chelsea bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Seine Karriere als Model begann 2010, doch auch der Erfolg als Schauspieler ließ nicht lange auf sich warten. 2011 erhielt er seine erste Filmrolle im britischen Drama "Zero" von David Barrouk und konnte sich seither in verschiedensten Produktionen verwirklichen. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Theseus Scamander in der erfolgreichen Phantastische Tierwesen-Reihe. Darin verkörpert er den älteren Bruder der Hauptfigur Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne (42). Diese Erfahrung hat erheblich zu seinem internationalen Durchbruch beigetragen und den Weg für weitere bedeutende Rollen – zum Beispiel in "The Boys in the Boat" von George Clooney (63) – geebnet.

Privat war Callum bis 2019 in einer Beziehung mit der Schauspielerin Vanessa Kirby (36). 2024 scheint er sein Glück allerdings in Dua Lipa gefunden zu haben. Ihre Beziehung wirkt wie ein harmonisches Zusammenspiel zweier sehr unterschiedlicher, aber sich ergänzender Persönlichkeiten. Während die Sängerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme und internationalem Superstarstatus strahlt, präsentiert sich Callum bei Presseauftritten charmant bodenständig.

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

