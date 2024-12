So steht vergebene Yvonne Woelke zu ihrem Noch-Ehemann

Zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten Iris (57) und Peter Klein (57) tobt derzeit ein Rosenkrieg. Grund dafür ist eine vermeintliche Affäre, die der gelernte Lackierer mit Yvonne Woelke (45) gehabt haben soll, mit der er mittlerweile zusammen ist. Auch Yvonne war damals noch in festen Händen und ist auch heute noch offiziell verheiratet. Zwischen ihr und ihrem Mann herrscht jedoch kein böses Blut, wie sie nun im Interview mit Bild verrät. " [...] Wir haben noch immer Kontakt, gehen ganz entspannt damit um. Wir sind nicht so zerstritten wie Peter und Iris", stellt die Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin klar.

Auch ihre gemeinsame Villa in Hamburg sei für das Ex-Paar kein Streitthema. "Das Haus gehört ihm. Klar würden mir nach sieben Jahren Ehe eigentlich anteilig auch irgendwelche Sachen gehören. Wir haben uns aber geeinigt, dass ich meine Wohnungen behalte und er sein Haus. Es wird hier keinen Rosenkrieg geben", betont die 57-Jährige. Trotz all der Harmonie werde Yvonne Weihnachten nicht mit ihrem Ex-Partner verbringen: "Er wird bei seiner Familie in der Nähe von Frankfurt feiern. [...] Ich werde ihn zu Weihnachten auf jeden Fall anrufen und schenke ihm auch ein Parfüm."

Yvonne und ihr Ex-Partner Stephan K. heirateten im Jahr 2017. Wann genau ihre Beziehung scheiterte, ist nicht klar. Im September des vergangenen Jahres betonte die gebürtige Berlinerin noch: "Ich habe nie behauptet, dass mein Mann und ich auseinander sind, er hat das auch nie gesagt." Doch im November dieses Jahres folgte dann die große Überraschung. In dem TV-Format "Forsthaus Rampensau" feierten Yvonne und Peter nach langwierigen Spekulationen ihr Pärchendebüt. Zwischen den beiden scheint die Liebe in der Luft zu liegen, denn eine Verlobung schließt Yvonne im Gespräch mit der Boulevardzeitung nicht aus: "Ich wollte eigentlich nur einmal heiraten im Leben, das habe ich ja. Aber sag niemals nie."

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

