Zerstört "Forsthaus Rampensau" Jonas Freundschaft zu Noëlla?

Beim Einzug ins Forsthaus Rampensau haben sich zwei Personen besonders übereinander gefreut: Noëlla Mbomba und Jonathan Steinig (29), die schon seit Jahren gute Freunde sind – bis jetzt. Dass Jona bei der ersten Nominierung ausgerechnet das Team seiner BFF wählt, fasst die nämlich gar nicht gut auf. "Noëlla, ich liebe dich [...]. Wir dachten, wir könnten angesägt werden und wollten deswegen lieber gegen ein Team kämpfen, das schwächer ist", versucht er sich noch zu rechtfertigen, beißt bei dem Model damit aber auf Granit. "Die Aktion mit Jona war total asozial. Es geht darum, dass er mich angelogen hat", ärgert sie sich und bricht in Tränen aus: "Ich habe meine Hand für dich ins Feuer gelegt und deswegen bin ich enttäuscht."

In der Konfrontation setzt Jona sogar noch einen drauf: "So enge Freunde sind wir jetzt auch nicht", behauptet er auf einmal. Noëllas Teampartnerin Melody kann es kaum fassen: "Wenn er sowas macht, dann ist er kein echter Freund." Vor der Nominierung hatte der 29-Jährige der ehemaligen GNTM-Kandidatin noch einen ganz anderen Plan unterbreitet. "Er hat zu mir gesagt, dass er seine Stimme Yvonne und Peter geben wird. [...] Wie dumm bin ich?", ärgert sich die aus Westafrika stammende Beauty. Mit ihrem einstigen Kumpel möchte sie nichts mehr zu tun haben: "Ich mache mein Ding, er macht sein Ding. Wir sind getrennte Menschen."

Obwohl er es sich erst nicht anmerken lässt, scheint die Situation auch an Jona nicht spurlos vorbeizugehen. Später sucht er das Gespräch zu der immer noch sehr verletzten Noëlla. "Ich mag dich wirklich, Noëlla. Und es hat mir echt wehgetan, dass du geheult hast", versucht er, Frieden zu schließen. Der Germany Shore-Star gibt zu: "Es war kacke, ich weiß, aber es war nicht gegen dich." Die 27-Jährige ist von der Entschuldigung verunsichert und weiß nicht, ob sie ihm das glauben soll. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass Jona offen zugab, im Forsthaus taktisch vorzugehen. Als sein Teampartner Micha ein Paar über den Durst getrunken hatte, ermahnte er ihn eindringlich, sich zu benehmen, denn: "Die Leute, die am meisten am Saufen, sind meistens auf dem letzten Platz."

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba, November 2023

© Joyn/Nadine Rupp Jona Steinig und Micha Schüler, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" 2024

