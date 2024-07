Nach Freispruch im "Rust"-Fall: Alec Baldwin wirkt erschöpft

Rund zwei Wochen ist es her, dass Alec Baldwin (66) im "Rust"-Prozess freigesprochen wurde. Nun wurde er erneut in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Schauspieler zusammen mit seiner Frau Hilaria (40) ein Abendessen in einem Restaurant in den Hamptons genießt. Während seine Gemahlin freudig lächelt, blickt der US-Amerikaner nur starr in die Kamera. Auf den Aufnahmen wirkt Alec müde und erschöpft. Könnte das womöglich an dem eingestellten Gerichtsprozess liegen?

Es ist nicht das erste Mal, dass der 66-Jährige sich öffentlich nach dem Freispruch zeigt und wieder zur Normalität zurückkehrt. Am Sonntag nahm Alec bereits in Begleitung von Hilaria an einem Event in East Hampton teil. Während ihres Auftritts auf dem roten Teppich wirkten die Eheleute sichtlich befreit und erleichtert – dennoch scheint ihn der turbulente Gerichtsprozess gezeichnet zu haben.

In den vergangenen Wochen hatte Alec ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle erlebt. Vor knapp drei Jahren kam es zu dem tödlichen Unfall am Set des Western-Films. Anfang des Jahres wurde Alec daher wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und musste sich erneut vor Gericht verantworten. Am 13. Juli wurde die Anklage gegen den US-Amerikaner fallengelassen. "Es gibt zu viele Menschen, die mich unterstützt haben, um mich gerade zu bedanken. An euch alle, ihr werdet nie wissen, wie sehr ich eure Freundlichkeit meiner Familie gegenüber schätze", schrieb er nach dem Prozess in einem Statement auf Instagram.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, November 2023

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Gerichtssaal im Juli 2024

