"Befreiungsschlag": Jolina Mennen hat ihr Eigenheim verkauft

Jolina Mennen (32) hat einen großen Schritt gewagt: Die YouTuberin hat ihr Eigenheim verkauft! Die Neuigkeit macht sie in ihrer Story auf Instagram bekannt. "Ich habe mal wieder in typischer Jolina-Manier etwas getan, wovon mir viele Leute abgeraten haben", fängt sie an zu erzählen und betont anschließend: "Aber für mich fühlt es sich richtig an." Wie die Social-Media-Bekanntheit weiter verrät, sei sie ihr Eigenheim innerhalb von zweieinhalb Tagen und rund 15 Besichtigungen losgeworden. Dass Jolina nun kein eigenes Haus mehr hat, hört sich krass an, das ist ihr bewusst. "Aber für mich war es die absolut richtige Entscheidung. Es ist für mich Teil meines Neuanfangs, es ist ein absoluter Befreiungsschlag", gibt der Internetstar zu verstehen.

Bevor sie die endgültige Entscheidung getroffen hatte, habe Jolina auch über die Vermietung ihres Eigentums nachgedacht. Doch, wie sie sich selbst eingesteht, sei sie "nicht die prädestinierte Vermieterin". Der Grund: Die 32-Jährige möchte Freiheit. "Ich bin einfach ein Freigeist. Ich brauche Flexibilität und diese Verpflichtung auf mir zu haben, der kann ich einfach nicht in dem Maß, wie ich es für mich als Anspruch hätte, gerecht werden und deswegen habe ich mich entschieden, mein Haus zu verkaufen", teilt die Influencerin ihre Gedanken mit. Es sei die "absolut richtige Entscheidung" gewesen, auch wenn sie damit "viel Sicherheit" abgibt.

Nun steht Jolina selbstverständlich nicht ohne Unterkunft da: Sie ist bereits vor wenigen Tagen umgezogen. "Ich fühle mich sehr wohl in meiner neuen Wohnung", schwärmt sie zudem in ihrer Instagram-Story. Dort hielt sie ihre Fans schon in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Schnappschüssen und Videos von ihrem Umzug auf dem Laufenden. "Die letzten Tage waren wirklich unglaublich anstrengend, aber es ist so ein tolles Gefühl. Man sieht schon, in welche Richtung sich alles entwickelt und ich könnte nicht glücklicher sein", erklärte Jolina Anfang Dezember in einem Beitrag. Der Umzug sei ihr "erster Schritt in ein neues, selbstbestimmtes Leben" gewesen.

Nicole Kubelka / Future Image Jolina Mennen im November 2023 in Bielefeld

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

