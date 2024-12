Brooklyn Peltz-Beckham wäscht seine Jeans "nie"

Brooklyn Peltz-Beckham (25), der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), hat in einem Interview mit The Sunday Times Style einige Einblicke in sein Leben und seine Modegewohnheiten gegeben. Dabei enthüllte er unter anderem, dass er seine Jeans nie wäscht, was viele überrascht hat. Neben dieser eher unorthodoxen Aussage sprach der 25-Jährige über Lieblingsstücke aus seiner Garderobe, wie einen weißen Loro Piana Pullover, den seine Frau, die Schauspielerin Nicola Peltz (29), ihm geschenkt hatte, und eine süße Weihnachtstradition: Das Paar trägt den ganzen Tag über gemütliche, passende Seidenpyjamas.

Diese Eigenheiten eines Lebensstils, der von Mode und Luxus geprägt ist, kommen nicht von ungefähr. Brooklyn betonte, dass er vieles über Mode von seinen Eltern gelernt hat und dabei auch deren ikonische 90er-Jahre-Tradition, sich als Paar modisch aufeinander abzustimmen, in Ehren hält. Dieses Detail spiegelt sich auch in seiner Beziehung mit Nicola wider, mit der er oft versucht, die Outfits aufeinander abzustimmen, bevor sie das Haus verlassen. Gleichzeitig scheint sein Ansatz zum Thema Jeanswaschen nicht völlig abwegig zu sein: Experten wie Paul O'Neill von der Marke Levi's empfehlen ebenfalls nur seltenes Waschen, um die Farbe zu bewahren und den Stoff zu schonen.

Abseits von Mode und Textilien sorgt Brooklyn nicht selten für Schlagzeilen. Erst vor Kurzem wurde der Hobbykoch für ein Sandwich-Tutorial mit einem Produktionsaufwand von etwa 96.700 Euro belächelt. Doch die Kritik scheint ihm wenig auszumachen. In einem Interview mit OK Magazine betont er, wie glücklich ihn das Kochen mache und dass er sich von negativen Kommentaren nicht unterkriegen lasse. Diese Haltung könnte von seinen Eltern inspiriert sein, die ihn stets dazu ermutigt haben, seinen Leidenschaften nachzugehen – ob als Model, Hobbykoch oder Modefan. Mit Nicola an seiner Seite zeigt sich der Promi-Sohn heute entspannt und kreativ in seiner Lebensgestaltung.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz, David, Brooklyn, Victoria, Nicola und Harper Beckham feiern Weihnachten

https://www.instagram.com/p/CzAnGpWs6Al/?img_index=1 Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

