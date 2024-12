Cynthia Erivo schlief während "Wicked"-Dreharbeiten kaum

Cynthia Erivo (37) hat enthüllt, dass sie während der Dreharbeiten zum kürzlich erschienenen Film "Wicked" kaum geschlafen habe. Nach einer Vorführung des Filmes mit anschließender Fragerunde mit Kristen Bell (44) im Ted Mann Theatre des Academy Museums in Los Angeles am vergangenen Donnerstag berichtete die Schauspielerin, dass sie pro Nacht nur zwei bis drei Stunden Schlaf bekommen habe. "Ich laufe bewusst auf Dinge zu, die mich sowohl körperlich als auch geistig fordern, weil ich glaube, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind", sagte Cynthia laut People.

Um für ihre Rolle als Elphaba körperlich und mental bereit zu sein, hätte Cynthia ihre Tage mit zweistündigen Workouts begonnen, gefolgt von bis zu zwei Stunden in der Maske, um für ihren Drehbeginn um 5 Uhr morgens vorbereitet zu sein. Sie erklärte, dass die intensive Vorbereitung notwendig gewesen sei, um die Flugstunts selbst ausführen zu können. "Ich war zuvor noch nie richtig geflogen", erzählte sie. "Das erfordert, dass dein Kern so stark wie möglich ist, denn die Drähte bringen dich von einem Ort zum anderen." Ihre Stuntkoordinatorin Jo McLaren habe sie gefragt, ob sie wirklich alle Stunts selbst machen wolle. "Und ich sagte: 'Ja'", bestätigte Cynthia.

Die Disziplin, mit der Cynthia an ihre Rollen herangeht, spiegelt sich auch in ihrem Lebensstil wider. "Ich lebe ein bisschen wie ein Mönch, wenn ich solche Dinge tue", gestand sie und fügte hinzu: "Ich trinke und rauche nicht, esse kein Fleisch und bleibe viel zu Hause." Die britische Schauspielerin und Sängerin, die bereits mit einem Tony und einem Grammy ausgezeichnet wurde, ist bekannt für ihre Hingabe und Leidenschaft. Mit ihrem beeindruckenden Talent und ihrer Arbeitsmoral hat Cynthia sich einen festen Platz in Hollywood erarbeitet und inspiriert viele durch ihre authentische und engagierte Art.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

