Heidi Klum und Tom genießen ihren Winterurlaub mit den Kids

Heidi Klum (51) hat die weihnachtlichen Festtage auf besondere Weise eingeläutet. Das berühmte Model genießt aktuell die besinnliche Vorweihnachtszeit nicht mit viel Ruhe, sondern mit einem actiongeladenen Skiurlaub in Aspen. Wie neue Fotos der Berühmtheit zeigen, schlenderte sie gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) und ihren Kids am Samstag durch den beliebten Skiort. Natürlich waren alle dem Anlass entsprechend kuschelig eingepackt in dicken Winterjacken. Durch ihre Sonnenbrillen konnte das berühmte Paar zudem mehr oder weniger inkognito unterwegs sein.

Die beiden Turteltauben wurden laut Daily Mail dabei gesehen, wie sie zusammen durch Geschäfte schlenderten und sich unterwegs einen Kaffee gönnten. Außerdem stoppten sie ihren gemütlichen Spaziergang wohl für einen kurzen Moment, um leidenschaftlich miteinander zu knutschen. Dabei soll der Musiker seine Hand liebevoll auf den Allerwertesten der Germany's Next Topmodel-Jurorin gelegt haben. Die Kinder von Heidi schien das nicht gestört zu haben, schließlich begleiteten ihre Tochter Leni (20) und ihr Sohn Johan (18) die Verliebten die ganze Zeit über.

Die 51-Jährige liebt es allerdings nicht nur, ihre freie Zeit mit der eigenen Verwandtschaft zu verbringen, sondern auch hin und wieder mit anderen prominenten Familien. So teilte Heidi erst vor einigen Tagen auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal einen glamourösen Schnappschuss, der sie zusammen mit Kathy Hilton (65) sowie deren Töchtern Paris (43) und Nicky Hilton (41) zeigte. An der Seite einer weiteren Blondine posierten die Ladys fröhlich für die Kamera. "Weihnachten bei den Hiltons", kommentierte Heidi dazu passend das Foto.

MEGA Heidi Klum mit ihrer Familie, Dezember 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Kathy, Paris und Nicky Hilton im Dezember 2024

