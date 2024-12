Hitziger Quiz-Streit zwischen Stefan Raab und Elton entfacht

In "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" kehrte Stefan Raab (58) an der Seite von Bully Herbig (56) erneut zu einer Free-TV-Show zurück. So traten die beiden am Samstag in verschiedenen Spielen gegen den "Schnulli" Marc an. Bei einer schnellen Rate-Runde sollten alle in zwei Minuten so viele Fragen wie nur möglich beantworten. Marc holte elf Punkte und Stefan zwölf, aber dann zog Moderator Elton (53) dem TV-Star einen Punkt ab, was einen hitzigen Streit zur Folge hatte. Stefan hatte nämlich auf die Frage, welche Sportart Vitali Klitschko (53) ausgeübt hat, mit "Boxer" anstatt "Boxen" geantwortet. Elton korrigierte ihn: "Boxer ist keine Sportart, Stefan."

Da Marc seine elfte Antwort schneller als sein berühmter Gegner abgab, war dieser dem Entertainer trotz Gleichstands laut Reglement überlegen. Stefan war sichtlich wütend über diese Entscheidung und forderte: "Kann ich das mal sehen? [...] Dass du mir den Boxer abgezogen hast, war schon falsch!" Der Fernsehstar konnte das Geschehen einfach nicht auf sich beruhen lassen und betonte, dass der verantwortliche Showmaster doch wohl bei einer Schnell-Frage-Runde auch seine Antwort gelten lassen müsse.

In insgesamt elf Spielen musste sich das prominente Team gegen den ambitionierten "Schnulli" beweisen. Am Ende der Show setzte sich der Bundeswehrarzt gegen die beiden Stars durch und sicherte sich den begehrten Gewinn von insgesamt 250.000 Euro. Am Anfang der Live-Sendung verlor Marc zwar die ersten zwei Spiele, doch in den darauffolgenden sechs Spielen konnte er aufholen und sich die wichtigen Punkte holen. In der finalen Runde "Frisbee-Fenster" entschied Marc das Spiel für sich.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Bully Herbig und Stefan Raab

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Marc und Michael Bully Herbig

