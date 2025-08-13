"Das Kanu des Manitu" feiert emotionale Premiere in München

München erlebte gestern einen besonderen Abend: Die Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu" lockte rund 3.000 Gäste in den Mathäser Filmpalast. Bereits im Vorfeld war die Vorfreude groß, denn der Film setzt die Kultkomödie "Der Schuh des Manitu" fort, die 2001 über 11,7 Millionen Menschen ins Kino zog. Bully Herbig (57), Autor, Regisseur und Hauptdarsteller, versprach gegenüber RTL vorab "Leichtigkeit, Humor und Nostalgie". Stefan Raab (58), der vier Songs für den Film beisteuerte, zählte ebenfalls zu den prominenten Gästen.

Der emotionale Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Sky du Mont (78), der erklärte, dass dies sein letzter Filmauftritt sei. Nach 55 Jahren wolle der 78-Jährige keine Filme mehr drehen, sich aber weiterhin literarischen Projekten und Lesungen widmen. Sichtlich bewegt verabschiedete sich der Schauspieler, der den Oberschurken Santa Maria spielt, von Publikum und Team. Auch Alan Tafoya, ein Schauspieler mit Apachen-Wurzeln, berührte das Publikum. Auf der Bühne sprach er über Völkerverständigung und erklärte, wie glücklich es ihn mache, einen Kulturaspekt seines Volkes teilen zu dürfen.

Die Handlung des Films bietet bekannte Elemente und neue Wendungen: Abahachi, der Apachen-Häuptling, und sein treuer Blutsbruder Ranger stellen sich diesmal einer Bande, die ein mythisches Kanu mit besonderen Kräften stehlen will. Seit der Ankündigung des Films war die Spannung groß, ob der Nachfolger an den Erfolg des Originals anknüpfen kann. "Der Schuh des Manitu" gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Komödien der letzten Jahrzehnte. "Das Kanu des Manitu" zeigt die Helden in einer modernen, aber zeitlosen Geschichte und lässt erkennen, wie wichtig es für Bully war, trotz des Wandels in der Gesellschaft, die ursprüngliche Seele des Originals zu bewahren.

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"