Missglückte Nasen-OP: Priyanka Chopra stand vor Karriere-Aus

Schauspielerin Priyanka Chopra (42) hätte ihre Karriere Anfang der 2000er beinahe hingeschmissen – und zwar wegen einer missglückten Nasenoperation! Der Filmemacher Anil Sharma führte bei Priyankas Bollywood-Debüt "The Hero" die Regie und erinnerte sich an den Vorfall. Demnach wurde sie nach der Nasenoperation von fast allen Projekten gefeuert. Anil hielt sie aber davon ab, aufzugeben und wieder nach Hause zu ziehen. Er schilderte laut Hindustan Times: "Sie kam mit ihrem Gehaltsscheck, wollte ihn zurückgeben und meinte, dass sie nun zurück nach Bareilly ziehen würde. [...] Ich sagte 'Du kannst das Geld behalten' und schimpfte ein wenig mit ihr. Dann hat sie mir erzählt, was wirklich mit ihrer Nase passiert ist."

Es wurde von verschiedenen Medien damals berichtet, dass Priyanka eine "verpfuschte Nasenoperation" hatte, die sie wohl wie Julia Roberts (57) aussehen ließ. Der Filmemacher widersprach jedoch dem Gerücht, dass es eine ästhetische Behandlung war. Er erklärte, dass es sich um eine "missglückte medizinische Operation" handelte und dass es "nicht ihre Schuld" war. Die Eltern der Berühmtheit dachten wohl, Priyanka bräuchte einige Zeit, um sich nach dem Drama zu erholen, und würde "erst nach einem Jahr oder so zurückkommen". Der Regisseur überzeugte allesamt anscheinend jedoch alle vom Gegenteil.

Wie alle heute wissen, blieb Priyanka und gab ihr erfolgreiches Hindi-Filmdebüt neben Hochkarätern wie Sunny Deol und Preity Zinta. Nach mehreren Jahren, in denen sie sich als Bollywood-Star einen Namen machte, zog die Inderin Mitte der 2010er-Jahre in die USA. Dort gelang ihr in Hits wie der Fernsehserie "Quantico" oder Blockbustern à la Baywatch ebenfalls der große Hollywood-Durchbruch. Obwohl sie inzwischen viele Jahre in Amerika lebt, bestätigte sie kürzlich ihre geplante Rückkehr zur indischen Filmbranche. Im Gespräch mit Arab News verriet sie: "Ich hoffe auf nächstes Jahr. Ich bin sehr nah dran!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Juli 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Juni 2014

Anzeige Anzeige