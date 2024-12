Sexy Santa: Mariah Carey putzt sich weihnachtlich heraus

Mariah Carey (55) ist wohl die unbestrittene Königin des Weihnachtsfestes. Um sich vor den Feiertagen schon mal in die richtige Stimmung zu bringen, genießt die Sängerin aktuell einen Familienurlaub im winterlichen Aspen, Colorado. Dort wurde der Superstar nun bei einem Einkaufsbummel in einem thematisch passenden Outfit gesichtet. Trotz der niedrigen Temperaturen Ende Dezember trug sie ein kurzes rotes Winterkleid mit weißen Stiefeln und einer weißen Wollmütze. Ein Look, mit dem Mariah während ihres Shoppingtrips wohl ohne Probleme als die sexy Assistentin des Weihnachtsmannes durchgehen könnte.

Bei vielen anderen könnte das Outfit wohl etwas kitschig wirken – zu Mariah scheint es aber optimal zu passen. Vor 30 Jahren erschien ihr Megahit "All I Want For Christmas Is You" und wird seitdem jedes Jahr zur Weihnachtszeit weltweit im Radio rauf und runter gespielt. Auch mit weiteren Songs wie "Oh Santa" und "Miss You Most At Christmas Time" ersang sich die 55-Jährige wohl das Privileg, sich zur Weihnachtszeit wie die Frau von Santa Claus höchstpersönlich zu kleiden.

Die Musikerin ist aber nicht die einzige, die die Vorweihnachtstage in dem beliebten Skigebiet verbringt. Auch Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) wurden gerade erst in Aspen gesichtet. Im Gegensatz zu Mariah packten sich das Model und der Musiker aber ganz schön warm ein: In kuscheligen XXL-Winterjacken schlenderten die beiden Turteltauben durch die winterliche Stadt im Westen der USA.

Mariah Carey, Sängerin

Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2024

