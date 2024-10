Mariah Carey feiert 30 Jahre Hit im sexy Weihnachtsmann-Look

Bis Dezember ist es noch eine Weile, in diesem Jahr sorgt Mariah Carey aber höchst persönlich dafür, dass sich der wohl größte Weihnachtsohrwurm aller Zeiten ein bisschen früher in die Köpfe ihrer Fans schleicht. 30 Jahre ist es jetzt her, dass "All I Want For Christmas Is You" das erste Mal die Charts eroberte – anlässlich des Geburtstages des Mega-Hits schmeißt sich seine Interpretin in ein sexy Weihnachtsmann-Kostüm. Aufreizend posiert sie auf einem Schlitten und auf einem weißen Fell unter dem Weihnachtsbaum. Auf Instagram teilt Mariah einige Aufnahmen davon: mehrere Albumcover für die Neuauflagen des Songs als Hommage an das Original von 1994.

Obwohl dieses Weihnachtslied wohl schon jeder kennt, scheint es finanziell kein schlechter Schachzug zu sein, in diesem Jahr wieder eine Version auf den Markt zu bringen. Auch 30 Jahre später verdient sich die Sängerin daran nach wie vor eine goldene Nase. Laut der New York Post springen dadurch im Durchschnitt jährlich knapp drei Millionen Euro für die 55-Jährige heraus. Eine Studie des Economist ergab, dass Mariahs Verdienst an dem Lied – für dessen Text die Künstlerin gerade mal 15 Minuten gebraucht haben soll – zwischen der Aufnahme 1994 und dem Jahr 2016 bei umgerechnet rund 55 Millionen Euro gelegen haben soll.

Der Erfolg scheint dem Popstar aber nicht von allen gegönnt zu werden. Die familiäre Situation der US-Amerikanerin, vor allem die Beziehung zu ihren Geschwistern, ist schon seit vielen Jahren angespannt. Im August dieses Jahres wurde die Fehde von einem tragischen Ereignis überschattet: Ihre Mutter und ihre ältere Schwester verloren am selben Tag im vergangenen August ihr Leben. Während sie ihrer Mutter am Sterbebett beistand, hatte sie zu ihrer Schwester Alison zu diesem Zeitpunkt schon lange keinen Kontakt mehr. Vor wenigen Wochen eskalierte nun die Situation zwischen ihr und ihrem Bruder Morgan: Dieser hatte bereits im Jahr 2021 eine Verleumdungsklage gegen die Musikerin angestrengt – weshalb sie jetzt vor Gericht aussagen muss.

