Sind Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn in einer Beziehung?

Nanu, was ist denn da los? Vor kurzem sah man Leandro Fünfsinn noch bei Love Island VIP mit Yeliz Koc (31) anbandeln. Julia Römmelt (30) betitelte sich bei La Familia - House of Reality stets als Single. Anhand dieses Instagram-Beitrags könnte man wohl davon ausgehen, dass das Vergangenheit ist: Händchen haltend laufen Julia und Leandro durch eine nächtliche Straße, während sie sich verliebt anstrahlen. Die Beauty selbst betitelt das Foto lediglich mit einem Herz-Emoji.

Die Community der beiden scheint begeistert von dem Foto zu sein. Innerhalb einer Stunde drücken über 11.000 Personen auf den Gefällt-mir-Button. Spekuliert wird in den Kommentaren bei diesem süßen Anblick auch nicht mehr – hunderte Leute gratulieren zu dem Liebesglück, das sie zwischen den Realitystars vermuten. Auch ihre TV-Kollegen scheinen sich sicher zu sein, dass die zwei damit ihre Beziehung offiziell machen. "Viel Glück", schreibt Dana Feist, Walentina Doronina (24) kommentiert "Liebs" mit einem Herz-Emoji. Tim Kühnel, Julias Mitbewohner in der Reality-WG, erlaubt sich auch einen kleinen Scherz: "Julia, 30, Single ist Vergangenheit."

Wie lange die beiden Influencer wohl schon gemeinsam durchs Leben gehen und woher sie sich kennen, ist bislang noch ihr Geheimnis. Da sie beide tief in der Reality-Bubble verwurzelt sind, verkehren sie wohl in ähnlichen Freundeskreisen. Während es nach Leandros Teilnahme an "Love Island VIP" mit seinem Couple im echten Leben nicht klappen wollte, wurde vergangenen Sommer eine Romanze zwischen dem Playmate und Luigi Birofio (25) vermutet.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Leandro Fünfsinn und Yeliz Koc bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Anzeige