Süße Paarsichtung: Florence Pugh ist mit Finn Cole unterwegs

Was für ein romantischer Anblick! Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits vermehrt Spekulationen um eine Romanze zwischen Florence Pugh (28) und Finn Cole (29) gegeben hatte, scheinen sie diese nun höchstpersönlich zu bestätigen. Neue Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen das angebliche Liebespaar jetzt Seite an Seite in London. Am vergangenen Mittwoch spazierten die zwei Stars zusammen durch die britische Hauptstadt, um gemeinsam ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Sie sahen auf den Fotos absolut entspannt aus und schienen die Zeit zu zweit ausgiebig zu genießen.

Die "Little Women"-Berühmtheit zeigte sich für ihren weihnachtlichen Ausflug stilbewusst gekleidet – wie man es im Allgemeinen von Florence gewöhnt ist. Sie trug einen stylishen roten Ledermantel sowie eine schwarze Jeans. Dazu wählte die Britin ein Paar hochhackige Stiefel und eine beigefarbene Handtasche. Ihr niedlicher Wegbegleiter war zudem ihr Hund, den sie neben sich an der Leine führte. Natürlich konnte sich auch ihr menschlicher Gefährte durchaus sehen lassen. Der Peaky Blinders-Star entschied sich für eine übergroße Camouflage-Jacke, eine dunkle Hose und gelbe Turnschuhe.

Über das vermeintliche Liebespärchen wurde zuerst berichtet, nachdem sie im September zusammen von der After-Party der Premiere von "The Perfect Couple" verschwanden. Ihren neuen Beziehungsstatus bestätigte die 28-Jährige bereits vor wenigen Monaten in einem Interview. Gegenüber der britischen Vogue meinte Florence, dass sie wieder in festen Händen sei – jedoch ohne den Namen ihres Auserwählten zu enthüllen. Sie schwärmte: "Ich glaube, wenn es Magie gibt, dann ist das Verlieben etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich bin jemand, der es liebt, sich zu verlieben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Finn Cole, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige