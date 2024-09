Nach Dating-Gerüchten: Florence Pugh ist wieder vergeben

Florence Pugh (28) ist wieder in festen Händen. Im Interview mit der britischen Vogue wird die Schauspielerin gefragt, ob sie derzeit in einer Beziehung ist. "Das bin ich", gibt die Beauty daraufhin preis und fügt hinzu: "Ich glaube, wenn es Magie gibt, dann ist das Verlieben etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich bin jemand, der es liebt, sich zu verlieben." Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will Florence aber offenbar erst einmal für sich behalten...

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass die 28-Jährige mit Finn Cole (28) anbandelt. Im Netz tauchte ein Bild auf, auf dem sie zusammen beim Feiern auf dem Glastonbury-Festival abgelichtet wurden. Wie zudem Daily Mail berichtete, waren Florence und der Peaky Blinders-Star zusammen bei der After-Show-Party zur Premiere von "The Perfect Couple". Laut dem Newsportal gingen die beiden händchenhaltend durch eine Seitentür der Location und verschwanden gemeinsam in einem wartenden Auto.

Zuletzt war Florence in einer Beziehung mit Zach Braff (49). Rund drei Jahre gingen die Schauspielerin und der Regisseur gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2022 hatte die Blondine dann die Trennung gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar öffentlich gemacht. Ein Grund für das Liebes-Aus sei laut ihr der hohe Altersunterschied gewesen – 21 Jahre trennen Zach und Florence. "Wann immer ich das Gefühl habe, dass diese Grenze in meinem Leben überschritten wurde, sei es durch Paparazzi, die private Momente aufnehmen, oder Momente, die gar nicht echt sind, oder durch Klatschkanäle [...], finde ich das unglaublich falsch", erklärte sie damals im Interview.

Getty Images Finn Cole, Schauspieler

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

