Wann ist "Mufasa: Der König der Löwen" auf Disney+ zu sehen?

Disney lässt Fans des animierten Klassikers "Der König der Löwen" in Erinnerungen schwelgen und zugleich einen Blick in die Vergangenheit werfen. "Mufasa: Der König der Löwen" erzählt die Vorgeschichte von Simbas Vater und zeigt, wie er zum Anführer wurde. Der Film, mit Blue Ivys (12) Stimme als Kiara, verspricht eine Mischung aus Abenteuer, emotionalen Momenten und atemberaubender Bildgewalt. Ende des Jahres 2024 wird der Film weltweit in den Kinos erscheinen, doch viele Fans fragen sich bereits: Wann wird "Mufasa" auch auf Disney+ verfügbar sein?

Wie bei anderen Disney-Produktionen üblich, wird der Film wahrscheinlich wenige Monate nach dem Start in den Lichtspielhäusern ins Streaming-Angebot aufgenommen. Erfahrungen zeigen, dass zwischen 80 und 120 Tage vergehen, bis ein Kinofilm es zu Disney+ schafft. Demnach könnte "Mufasa: Der König der Löwen" im Frühjahr 2025, frühestens im März oder April, im Streaming zur Verfügung stehen. Zuvor dürfte der Film bereits im Februar 2025 als digitaler Kauftitel bei Plattformen wie Prime Video angeboten werden. Auch eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray ist denkbar – mögliche Verkaufsstarts liegen ebenfalls im April oder Mai 2025, ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

"Der König der Löwen" gilt seit seinem Erscheinen 1994 als Meilenstein der Filmgeschichte und begeistert seitdem Generationen. "Mufasa" greift nun das Erbe dieses Klassikers auf und ist nur der jüngste Beitrag einer langen Reihe an erfolgreichen Fortsetzungen und Neuinterpretationen. Neben der emotionalen Tiefe des Films erwarten Fans auch nostalgische Momente, da altbekannte Charaktere zurückkehren. In einem Interview sagte ein Disney-Sprecher über das Projekt: "Die Geschichte von Mufasa ist universell, weil sie sich um den Mut dreht, über sich hinauszuwachsen – eine Botschaft, die uns alle berührt."

Scar aus dem "Der König der Löwen"-Remake

Scar und Mufasa aus "Der König der Löwen"

