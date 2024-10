So sieht das neue "Zauberer vom Waverly Place"-Reboot aus

Und plötzlich steht Selena Gomez (32) als ihr Seriencharakter Alex Russo in der Tür – in einem ersten exklusiven Einblick in das neue "Die Zauberer vom Waverly Place"-Reboot auf YouTube tritt die Sängerin durch die Haustür ihres Bruders Justin, gespielt von David Henrie (35). Dieser freut sich und glaubt, Alex sei als Überraschung zu seinem Geburtstag gekommen, worauf sie ironisch entgegnet: "Natürlich, genau deshalb sind wir hier, wir sind extra für deinen Geburtstag gekommen." Offensichtlich hat Alex den Geburtstag ihres Bruders vergessen und besucht ihn nur, um ihn als neuen Zauberlehrer für Billie zu engagieren. Billie ist ein neuer Charakter, der von Janice Leann Brown verkörpert wird. Sie sträubt sich aber dagegen, einen neuen Zauberlehrer zu haben und tritt sehr selbstsicher auf.

In "Wizards beyond Waverly Place" geht es um die Geschichte von Alex' Bruder Justin und seiner neuen Zauberschülerin Billie. Justin hatte sich dazu entschieden, ein ganz normales Leben abseits der Zauberei mit seiner Familie zu führen. Das ändert sich schlagartig mit dem Wiederkehren seiner Schwester. Durch den neuen Lehrling muss er seine alten Zauberkünste wieder auffrischen. In der Serie muss Justin also zwischen dem normalen Leben und dem eines Zauberers jonglieren. Außerdem soll Billie aus den Fehlern ihrer temperamentvollen Art dazulernen.

Auf der Premiere am vergangenen Montag strahlte der Cast in glamourösen Outfits. Passend zum Erscheinungsdatum am 29. Oktober trafen sich alle Co-Stars inklusive Selena und David in Los Angeles. Selena trug ein auffallendes rotes Kleid, das mit Pailletten überdeckt war. Ihr Kollege und Freund David überzeugte in einem schicken, dunkelblauen Anzug. Auch andere Disney-Stars wie die High School Musical-Darsteller Corbin Bleu (35) und Monique Coleman (43) besuchten die Premiere.

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Selena Gomez mit ihren Co-Stars bei der "Wizards beyond Waverly Place"-Premiere, 2024

