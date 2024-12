"Bauer sucht Frau"-Finale: Marcel überkommen seine Gefühle

Bei Marcel und Jasmin war es wahrlich Liebe auf den ersten Blick. Dass sich hier zwei gefunden haben, zeichnete sich bereits in den ersten Bauer sucht Frau-Folgen ab. Im großen Finale der Kuppelshow wird der Mutterkuhhalter emotional und kann seine Tränen nicht zurückhalten. Dass Jasmin seine Herzdame ist, wusste er von Anfang an, wie er Moderatorin Inka Bause (56) verrät: "Ich hatte komischerweise von Anfang an das Gefühl, als ich sie beim Scheunenfest gesehen habe."

Inka möchte von ihren Schützlingen wissen, wie es nach der Hofwoche für die beiden weiterging. "Ich habe die Hofwoche um zwei, drei Tage verlängert, dann hat er mich nach Hause gefahren und ist noch eine Nacht länger geblieben. Hat meinen Sohn und meine Eltern kennengelernt, was ich normalerweise so nie machen würde, aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt", berichtet Jasmin freudestrahlend. Immer wieder nimmt sich das verliebte Paar in den Arm und schaut sich tief in die Augen. Seit der gemeinsamen Hofwoche sehen sich die beiden nahezu jedes Wochenende. Auch über Zukunftspläne plaudern Jasmin und Marcel mit Inka und verraten: "Das ist das Ziel, dass wir irgendwann ein gemeinsames Leben haben."

Jasmin ist Mutter eines Sohnes. Natürlich war es der gelernten Bürokauffrau daher wichtig, dass sich ihr Partner auch mit ihrem Kind versteht. Mit Marcel hat sie damit offenbar voll ins Schwarze getroffen. In der vergangenen "Bauer sucht Frau"-Folge schwärmte sie bereits: "Die beiden verstehen sich richtig gut, und das ist ganz toll für mich zu beobachten, wie das funktioniert."

