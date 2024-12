So läuft es bei Marcel und Jasmin nach "Bauer sucht Frau"

Mutterkuhhalter Marcel könnte nicht glücklicher mit seiner Jasmin sein! Zwischen dem 29-Jährigen und seiner Auserwählten hat es während der Hofwoche gewaltig gefunkt. Und auch danach ging ihre Liebesgeschichte weiter. "Seit der Hofwoche sehen Jasmin und ich uns fast jedes Wochenende. Wir telefonieren jeden Tag und ich freue mich einfach, wenn ich ihre Stimme höre", schwärmt der Bayer in der aktuellen Folge Bauer sucht Frau. Er sei total glücklich darüber, sie in seinem Leben zu haben: "Es fühlt sich für mich wahnsinnig schön an."

Auch die 30-Jährige ist superhappy: "Wenn ich den Marcel wiedersehe und ihn in den Arm nehmen kann, dann drücken wir uns ganz lange, geben uns Küsse und sind beide überglücklich, dass wir uns wieder haben." Mittlerweile hat Marcel auch Jasmins Sohn kennengelernt. "Die beiden verstehen sich richtig gut und das ist ganz toll für mich zu beobachten, wie das funktioniert", meint die gelernte Bürokauffrau mit einem breiten Lächeln.

Marcels Suche nach seiner Traumfrau bei "Bauer sucht Frau" scheint also sehr erfolgreich gewesen zu sein. Jasmin bedeute ihm sehr viel – er könne mit ihr über alles reden: "Sie ist einfach ein Geschenk." Die Kölnerin bringe sich voller Lebensfreude auf seinem Hof ein, packe mit an und fühle sich dort richtig wohl – jeder Besuch sei wie ein kleiner Urlaub für sie. Jasmin könne sich auch gut vorstellen, irgendwann zu Marcel zu ziehen und bei ihm in Unterfranken ihre neue Heimat zu finden.

RTL Jasmin und Marcel bei "Bauer sucht Frau" 2024

