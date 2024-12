Erstes Hole-in-One: Tiger Woods ist stolz auf Sohn Charlie

Wie der Vater, so der Sohn: Der Sohn von Golflegende Tiger Woods (48) darf sich über einen riesigen Erfolg freuen. Im Alter von nur 15 Jahren hat Charlie sein erstes Hole-in-One geschlagen. Am zweiten Spieltag des Golfturniers, das der Teenager zusammen mit seinem Vater bestreitet, schlägt er sich wie ein alteingesessener Profi – auf der vierten Spielbahn schlägt er den Ball mit nur einem Schlag ins Loch. Die Freude ist vor allem bei Tiger groß: Freudestrahlend fällt sich das Vater-Sohn-Duo in die Arme. "Es war großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich selber hingegangen bin und nachgesehen habe", meint Charlie verblüfft gegenüber dem Golf Channel.

Die PNC Championship ist für Tiger eine echte Familienangelegenheit. Im vergangenen Jahr feierte seine Tochter Sam nämlich bei genau diesem Event ihr Debüt als Golfcaddie, wie People berichtet. Auch diesmal ist sie wieder mit dabei, um ihren Bruder und ihren Papa zu unterstützen. Für den Sieg hat es trotz Charlies phänomenalen Schlags aber nicht gereicht: Der deutsche Profigolfer Bernhard Langer und sein 24-jähriger Sohn Jason haben das Turnier für sich entschieden. Dennoch ist es für den amerikanischen Golfweltmeister und seine Kids sicherlich ein gelungenes Event gewesen. Laut dem Magazin eifert Charlie seinem Vater sogar so sehr nach, dass er bereits im vergangenen April um einen Platz in den US Open gekämpft hat – allerdings ohne Erfolg.

Dass Tiger überhaupt an der PNC Championship teilnehmen konnte, war keine Selbstverständlichkeit. Im September dieses Jahres wurde er erneut am Rücken operiert. Bei dem Eingriff handelte es sich um eine mikrochirurgische Dekompressionsoperation an seiner Lendenwirbelsäule. Es war bereits der sechste Eingriff an seinem Rücken über die vergangenen zehn Jahre, um ein Nervenproblem zu beheben. Allerdings war die Operation einwandfrei verlaufen, wie er seinen Fans auf Instagram mitteilte.

Getty Images Tiger Woods und sein Sohn Charlie bei der PNC Championship, Dezember 2024

Getty Images Tiger Woods im Juli 2024

