Grabschändung: Lugner-Witwe Simone wittert Eifersucht

Simone Lugner ist überzeugt: Eine Frau muss hinter der Grabschändung ihres verstorbenen Ehemanns Richard Lugner (✝91) stecken. Diese Vermutung äußerte sie gegenüber oe24, nachdem vor wenigen Tagen das gemeinsame Foto des Paares auf dem Grabmal zerstört wurde – mit auffälliger Präzision. Während Richards Bildhälfte unversehrt blieb, wurde Simones Abbild regelrecht „enthauptet“. "Ich fühle mich bedroht", erklärte sie direkt nach dem Vorfall schockiert und kündigte an, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Ein neues Bild und ein stabilerer Rahmen seien inzwischen bestellt, doch die Frage nach den Motiven und der Identität der mutmaßlichen Täterin lasse sie nicht los.

Die symbolische Kraft des Vorfalls löste bei Simone viele Emotionen aus, doch wirkte sie zwei Tage nach der Tat bereits gefasster. "Es ging rein um mich, wie es scheint, aber ich habe keine Angst", erklärte sie in einem aktuellen Gespräch mit oe24. Warum jemand sie auf diese Weise treffen wollte, sei für die 42-Jährige unverständlich. Auch die Möglichkeit, dass es sich bei der vermeintlichen Täterin um eine ehemalige Geliebte von Richard handeln könnte, bleibt reine Spekulation. Simone hofft nun auf bessere Sicherheitsmaßnahmen seitens des Friedhofs, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Simone und Richard, der am 12. August 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, waren bis zu seinem Tod trotz diverser Schlagzeilen eng miteinander verbunden. Der Baumeister, bekannt für seine schillernden Auftritte und Beziehungen, lernte die deutlich jüngere Simone in den letzten Jahren seines Lebens kennen und lieben. Auch nach seinem Tod scheint die Blondine eine besondere Verbindung zu ihrem verstorbenen Ehemann zu haben. "Meine Katze spricht mit Richard", verriet sie kürzlich in einem Interview und ließ damit tief in ihr emotionales Verhältnis zu ihm blicken.

ActionPress Richard Lugner mit seinen zahlreichen Ex-Freundinnen, Oktober 2023

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

