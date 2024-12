Guido Maria Kretschmer schmückt Weihnachtsbaum im Hospiz

Guido Maria Kretschmer (59) sorgte ein paar Tage vor Heiligabend für Weihnachtsstimmung: Der Modedesigner bereitete den erkrankten Kindern und ihren Angehörigen im Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg eine große Freude. Traditionell schmückte er mit Groß und Klein den Weihnachtsbaum in der Einrichtung und sorgte für strahlende Gesichter. Gemeinsam mit seinem Mann Frank Mutters führte er zudem Gespräche mit den betroffenen Familien. Der TV-Moderator war beeindruckt von dem Hospiz und dem Zusammenhalt der Familien. "Dieser Besuch wird mein Weihnachtsfest in jedem Fall bereichern und ich bin sehr froh, dass Frank und ich hier waren", sagte der Shopping Queen-Juror.

Nach dem Schmücken des Baumes wurden Weihnachtslieder gesungen und selbstgebackene Kekse von Guido genascht. Geschäftsleitung Sonja Albers schwärmte: "Aus den strahlenden Gesichtern war herauszulesen, dass dieses Tannenbaumschmücken mit dem Besuch von Guido Maria Kretschmer und seinem Mann Frank Mutters gewiss zu einer bleibenden Erinnerung wird." Acht Familien werden die Feiertage im Hospiz verbringen. Der Überraschungsbesuch des Fashion-Spezialisten war eine große Freude für alle Beteiligten.

Guido bewertet seit 2012 die Looks der Teilnehmerinnen im beliebten Format "Shopping Queen". Der Designer nimmt kein Blatt vor den Mund und sorgt mit seinen unverwechselbaren Sprüchen für Unterhaltung. Auch Prominente shoppten bereits bei Promi Shopping Queen um die Wette. Bislang sind aber keine neuen Ausgaben des Specials geplant. Mittlerweile betreut der 59-Jährige aber eine weitere Show: In "Guidos Deko Queen" müssen die Kandidaten einen Raum neu dekorieren.

RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019

