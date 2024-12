Kris Jenner und ihre Mama MJ (90) glänzen bei Shoppingtour

Kris Jenner (69) hat die Feiertagsvorbereitungen voll im Griff – und ihre geliebte Mutter Mary Jo "MJ" Campbell dabei gleich im Schlepptau. Die zwei wurden vor wenigen Tagen bei einer festlichen Einkaufstour in Beverly Hills gesichtet, wo sie mit perfekt abgestimmten Outfits auffielen: Beide trugen rote Pullover, kombiniert mit schwarzen Hosen, wie man auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, erkennen kann. MJ beeindruckte mit ihrem charakteristischen Bob und nutzte ihre Gehhilfe, um elegant an der Seite ihrer Tochter durch die Geschäfte zu flanieren. Unternehmerin Kris rundete ihren Look stilecht mit einer schwarzen XXL-Sonnenbrille ab.

Kris' Tochter Kim Kardashian (44) verriet erst kürzlich, dass die legendäre Weihnachtsfeier der Familie in diesem Jahr etwas anders ausfallen werde. Die Tradition, die die Matriarchin des Clans 1987 ins Leben rief, wird diesmal kleiner und familiärer fortgesetzt, da gleich mehrere Häuser der Bande renoviert werden. Kims 57-Millionen-Euro-Villa in Calabasas und Khloés neues Anwesen neben Kris' zu Hause stehen derzeit unter Bauarbeiten. "Wir machen eine wirklich intime Familienfeier, und ich freue mich total darauf", erklärte Kim dazu gegenüber Vogue.

Auch wenn die diesjährige Weihnachtsfeier etwas kleiner gestaltet wird, bleibt sie ein Highlight im Kardashian-Jenner-Kalender. Kim, Mutter von North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5), setzt alles daran, den Abend für ihre Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. "Sie fangen gerade erst an. Unsere Kinder lieben diese Feiern, und jetzt wollen auch alle ihre Freunde dabei sein. Es ist eine so lustige Tradition", verriet die Skims-Gründerin. Die letztjährige Feier bei Kim zu Hause glänzte mit einem ordentlichen Star-Aufgebot, darunter prominente Gäste wie Paris Hilton (43) – und ließ erahnen, warum diese Events als legendär gelten.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

Anzeige Anzeige