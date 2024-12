Kim oder Kylie? Diese Tochter bevorzugt Kris Jenner

Kris Jenner (69) hat erneut preisgegeben, wer ihr liebstes Kind ist: In einem Video, das am 12. Dezember auf dem Instagram -Account ihrer Tochter Kylie Jenner (27) veröffentlicht wurde, spielt der "Momager" mit seiner jüngsten Tochter das Spiel "Dies oder Das". Auf die Frage "Kim (44) oder Kylie?" antwortete Kris ohne zu zögern mit "Kylie" und blickte dabei mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera. Damit stellte sie erneut ihre besondere Bindung zu dem Nesthäkchen unter Beweis.

Fans reagierten prompt auf Kris' scheinbar mühelose Entscheidung und kommentierten das Video begeistert. "Sie hat nicht einmal gezögert, bevor sie 'Kylie' sagte!", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Sie hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt." Einige bemerkten auch, dass Kris bei anderen Fragen, wie zum Beispiel "Heiligabend oder Weihnachtsmorgen?", mit "50/50" geantwortet hatte, bei der Entscheidung zwischen ihren Töchtern jedoch keine Sekunde zögerte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Kris ihre Vorliebe für Kylie öffentlich macht. Bereits im Jahr 2022 trat sie in der "Late Late Show" von James Corden (46) auf und unterzog sich einem Lügendetektortest. Als Kylie sie dort fragte: "Bin ich dein Lieblingskind?", antwortete Kris mit "Ja" – der Test bestätigte prompt die Wahrheit ihrer Aussage. Kris, die neben Kylie Jenner und Kim Kardashian auch Mutter von Kourtney (45), Khloé (40), Kendall (29) und Rob (37) ist, pflegt ein enges Verhältnis zu all ihren Kindern. Ihr offener Umgang mit solchen Themen zeigt die humorvolle und einzigartige Dynamik des Kardashian-Jenner-Clans.

Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner, Oktober 2024

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

