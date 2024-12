Kyle Richards und Ex Mauricio strahlen bei Winterspaziergang

Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) zeigen, dass Trennungen nicht immer frostig enden müssen. Das ehemalige Paar wurde gemeinsam mit ihrem Hund bei einem entspannten Spaziergang durch die Straßen des winterliche Aspens gesichtet. Mit Einkaufstaschen bepackt und sichtlich gut gelaunt genossen die beiden den vorweihnachtlichen Trubel, wie man auf Paparazzifotos, die TMZ vorliegen, erkennen kann. Nur wenige Tage zuvor hatte der Immobilienmogul für Schlagzeilen gesorgt, als er dabei erwischt wurde, wie er Model Klaudia K. küsste. Von Spannungen zwischen Kyle und Mauricio war bei ihrem gemeinsamen Auftritt allerdings keine Spur.

Obwohl Mauricio und Klaudia für kurze Aufregung sorgten, bleibt die Liaison wohl eher eine lockere Affäre. "Er datet gerade herum und hat Spaß. Er ist ein glücklicher, entspannter Typ, der aktuell seine Freiheit genießt", verriet ein Insider laut OK! Magazine über den "Buying Beverly Hills"-Star. Eine feste Beziehung scheint also nicht auf seinem Plan zu stehen: "Mauricio will im Moment nichts Ernstes – er liebt es, zu reisen und das Leben zu genießen."

Nach 27 gemeinsamen Ehejahren trennten sich Kyle und Mauricio im Juli 2023 – doch ein offizielles Ende ihrer Ehe steht bislang nicht zur Debatte. Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" sprach die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit kürzlich ganz offen über den Status quo. "Wir sind gute Freunde. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Wir führen getrennte Leben, und das Thema [Scheidung] ist bisher einfach nicht aufgekommen", erklärte sie. Dabei ließ Kyle durchblicken, dass es beiden schwerfalle, diesen Schritt zu initiieren: "Es ist hart, und keiner von uns fühlt sich dabei wohl. Wir lassen es einfach auf sich beruhen … Es ist, wie es ist."

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

