Nächster Flirt: Mauricio Umansky genießt sein Single-Leben

Mauricio Umansky (54) scheint sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Erst vor wenigen Tagen wurde der Unternehmer beim Knutschen mit einer blonden Dame gesichtet – nun zeigt er sich mit einer weiteren Frau an seiner Seite! Berichten und Bildern von Daily Mail zufolge sollen der Immobilienmakler und seine Begleitung, das Model Eryl Masters, zusammen in Aspen, Colorado, in einem Western-Bekleidungsladen shoppen gewesen sein. Das Geschäft verließen die zwei laut Insidern Arm in Arm.

Am Mittwoch wurde Mauricio in dem Skigebiet noch beim Kusswechsel mit dem Bademodenmodel Klaudia K. gesichtet. Während er offenbar unverbindliche Bekanntschaften genießt, ist seine Ex-Frau Kyle Richards (55) von den Bildern schwer getroffen, wie eine Quelle wissen will. Besonders schmerzhaft sei für sie allerdings der Fakt, dass ihr Verflossener seine Zeit mit seinen neuen Flammen in Aspen verbringt – "wo er und Kyle als Paar so viele Erinnerungen haben". "Sie sind unzählige Male mit ihren Kindern dorthin gereist, also hat dieser Ort für sie eine große Bedeutung", meint der Insider gegenüber Page Six. Zudem sei dieses Weihnachtsfest das erste nach vielen Ehejahren, das sie nun getrennt voneinander verbringen.

Kyle ist jedoch nicht Mauricios einzige Ex, die seine neuesten Flirt-News nicht so berauschend findet: Die vergangenen Monate war der Immobilienmakler mit dem Model Nikita Kahn liiert. Sie trennte sich jedoch angeblich kürzlich von ihm. "Ich wollte eine verbindliche, ernsthafte Beziehung, aber er ist dafür gerade nicht bereit. Ich ging, weil ich weiß, was ich will und verdiene", berichtete sie Page Six. Ihn nur wenige Tage nach der Trennung beim Knutschen mit einer anderen zu sehen, sei "nicht einfach" für sie. Doch, "ich habe akzeptiert, dass wir jetzt auf unterschiedlichen Wegen sind. Ich wünsche ihm alles Gute und konzentriere mich darauf, voranzukommen und meinen eigenen Wünschen treu zu bleiben", gab Nikita zu verstehen.

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

Getty Images Nikita Kahn, Model

