Maite Kellys Geheimnis für ein erfülltes Single-Leben

Maite Kelly (45) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben und spricht offen über ihre Prioritäten und Ansichten. Die Sängerin, die aus ihrer früheren Ehe mit Florent Raimond (48) drei Töchter hat, stellt klar: "Meine drei Kinder, die tolle Menschen sind, sind mein größtes Glück." Während romantische Liebe für sie ein schönes Extra sei, betont Maite, dass sie keineswegs notwendig ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Seit ihrer Scheidung 2018 hat sich die Musikerin stärker auf sich selbst und ihre Familie konzentriert.

Einen wichtigen Anteil an dieser Einstellung schreibt Maite ihrem Vater zu, der ihr einen prägnanten Satz mit auf den Weg gab: "Dein Kompass darf nicht nach einem Mann ausgerichtet sein, er richtet sich nach dir aus", erzählt sie in einem aktuellen Interview, berichtet das Portal Schlagerplanet. Dieses Lebensmotto hat sie verinnerlicht und sieht darin die Grundlage, ihr eigenes Glück unabhängig von einer Partnerschaft zu gestalten. Seit dem Ende ihrer 13-jährigen Ehe fühlt sie sich auch als Single rundum zufrieden und nennt eine Partnerschaft ein "Plus", jedoch kein Muss. "Ohne partnerschaftliche Liebe empfinde ich kein Minus", erklärt die Sängerin entschlossen.

In ihrem Privatleben hat Maite stets Wert auf ihre persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung gelegt. Die Musikerin, die ihre Karriere zuerst als Mitglied der Kelly Family begann und später als Solokünstlerin Erfolge feierte, zeigt auch im Zwischenmenschlichen ihre Bodenständigkeit. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre humorvolle und offene Art. Maite, die immer wieder betont, dass das Wohlergehen ihrer Kinder oberste Priorität hat, inspiriert viele mit ihrer Botschaft, dass Unabhängigkeit und familiäres Glück die entscheidenden Schlüssel zu einem erfüllten Leben sein können.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Getty Images Maite Kelly im März 2019

