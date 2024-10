Dafür unterbricht Sängerin Maite Kelly ihre TV-Pause

Beim alljährlichen "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle, der am 19. Oktober stattfindet, werden die größten Stars der Schlagerbranche erwartet. Gastgeber und Moderator Florian Silbereisen (43) blickt auf eine eindrucksvolle Gästeliste, die bekannte Namen wie DJ Ötzi (53), Beatrice Egli (36) oder Vanessa Mai (32) beinhaltet. Wie Schlager.de berichtet, erwartet die Schlager-Fans ein ganz besonderer Höhepunkt: Zuschauer-Liebling Maite Kelly (44) wird trotz angekündigter TV-Pause beim "Schlagerboom" auftreten.

Dass Maite die Westfalenhalle in Dortmund rocken wird, überrascht die Fans. Denn eigentlich hatte die 44-Jährige vor Kurzem auf Instagram angekündigt, eine längere Auszeit vom Fernsehen nehmen zu wollen. Stattdessen wolle sie sich auf ihre im Januar startende Tour "Die Happy-Show geht weiter!" vorbereiten. Der "Schlagerbooom" gilt als einer der größten Events der Schlagerszene. Kein Wunder also, dass sich dort die ganz Großen der Branche die Klinke in die Hand geben. Bekannte Künstler wie Andrea Berg (58) und Howard Carpendale (78) sind ebenso dabei wie Kerstin Ott (42), Michelle (52) oder Andreas Gabalier (39). Mit John Kelly (57) könnte Maite vielleicht sogar ein familiäres Wiedersehen auf der Bühne feiern.

Maite Kelly und Florian Silbereisen verbindet seit Langem eine enge Freundschaft. Auch gemeinsame Auftritte in Shows wie beim "Schlagerboom Open Air 2023" oder "Lieder zum Advent" sind keine Seltenheit. Maite feierte bereits als Mitglied der berühmten Kelly Family erste Erfolge und konnte sich auch als talentierte Solo-Künstlerin einen festen Platz in der Schlagerwelt erobern.

Anzeige Anzeige

Titgemeyer,Michael Maite Kelly beim Schlagerboom 2019 in der Dortmunder Westfalenhalle

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Anzeige Anzeige