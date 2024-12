Marie Reim begeistert Fans im freizügigen Leder-Outfit

Marie Reim (24) sorgt aktuell für Aufsehen mit einem gewagten Fashion-Statement, das weit entfernt vom klassischen Schlager-Klischee ist. Die Sängerin präsentierte sich auf Instagram in einem schwarzen Leder-Outfit, das Fans ins Schwärmen brachte. Der Look bestand aus einem Leder-Body mit Turtleneck, passenden Overknee-Stiefeln und Spitzenhandschuhen – stilvoll und verführerisch zugleich. Fans vermuten, dass die Fotos im Rahmen eines Shootings für ihre bald erscheinende Platte entstanden sind, die schon jetzt für Spannung in der Schlagerwelt sorgt.

Die Reaktionen auf den Beitrag überschlagen sich. Begeisterte Kommentare wie "Wow, Marie, du bist so hübsch" oder "Sieht echt heiß aus" geben Einblick in die Stimmung in ihrer Fangemeinde. Manche gehen noch weiter und vergleichen Marie mit ihrer berühmten Mutter: "Du bist ja mittlerweile um Längen besser als deine Mutter – nicht nur vom Aussehen, sondern auch musikalisch", schrieb ein Fan. Mit ihrer selbstbewussten Kombination aus moderner Musik und auffälligen Outfits schafft es Marie, eine Brücke zwischen Tradition und Innovation in der Schlagerwelt zu schlagen.

Hinter der Sängerin steckt jedoch nicht nur Glamour, sondern auch eine Menge harter Arbeit und ein prominenter Familienhintergrund. Marie, die 2000 als Tochter der deutschen Popikone Michelle (52) und des Schlagerstars Matthias Reim (67) geboren wurde, stand früh im Rampenlicht. Als Kind berühmter Eltern wurde sie oft mit hohen Erwartungen konfrontiert. Doch genau das scheint ihr Antrieb zu sein. In Interviews betont sie immer wieder, wie wichtig es ihr ist, sich als eigenständige Künstlerin zu beweisen. Mit ihrem aktuellen Look und ihrer Karriere zeigt sie, dass sie bereit ist, ihren ganz eigenen Weg in der Musik- und Modewelt zu gehen.

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Sängerin

Ben Kriemann/Getty Images, Ronny Hartmann/Getty Images Collage: Marie Reim und Matthias Reim

