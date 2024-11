Marie Reim hat eine sehr enge Bindung zu Papa Matthias Reim

Marie Reim (24), Tochter der Schlagerstars Matthias Reim (66) und Michelle (52), hat gemeinsam mit ihrem Vater in der Vox-Show "Sing meinen Schlager" ein Lied performt, das ihre besondere Vater-Tochter-Beziehung widerspiegelt. Obwohl sie als Trennungskind hauptsächlich bei ihrer Mutter aufwuchs, haben Vater und Tochter ein inniges Verhältnis zueinander. In einem Interview mit Bild sprach Marie offen über ihre Kindheit und die seltenen Treffen mit ihrem Vater: "Ich bin ja ein Trennungskind und hauptsächlich bei meiner Mama aufgewachsen. Und da habe ich meinen Papa natürlich selten gesehen, weil er ja auch ständig auf Tour war. Das fand ich schade, aber böse war ich auf ihn nie."

Trost fand Marie schon früh in der Musik ihres Vaters. Besonders das Lied "Hallo, ich möcht' gern wissen, wie's dir geht" berührte sie tief, da es ihre Beziehung zu ihrem Vater zum Ausdruck bringt. Trotz der wenigen gemeinsamen Zeit war er immer für sie da. "Ich kann mich bei meinem Papa so richtig ausheulen, wenn es mir mal schlecht geht. Aber meistens haben wir Spaß miteinander", erzählte sie weiter. Die Musik spielt in ihrer Beziehung eine zentrale Rolle, und Matthias gab seiner Tochter viele wertvolle Tipps für ihre eigene Karriere. "Papa kann auch kritisch sein, verpackt es aber mit seiner warmen, väterlichen Stimme immer in nette Worte", so Marie.

Ein Lob von Matthias bedeutet Marie alles. "Wenn er mich für einen Song lobt, ist das für mich wie ein Gottessegen. Es bedeutet mir mehr als von jedem anderen und macht mich unsagbar stolz", gestand sie im Gespräch mit Bild. Neben ihrer Musikkarriere hat Marie kürzlich auch begonnen, sich der Kunst zu widmen und intime Bilder zu erschaffen, die bereits für Aufmerksamkeit sorgten. Die besondere Beziehung zwischen Vater und Tochter zeigt sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben, wo sie trotz der Herausforderungen ihrer Vergangenheit eine starke Verbindung zueinander pflegen. Matthias, bekannt für Hits wie "Verdammt, ich lieb' dich", hat sein musikalisches Talent offensichtlich an Marie weitergegeben, die nun ihren eigenen Weg im Showbusiness geht.

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

Getty Images Michelle mit ihrer Tochter Marie Reim, 2018

