Neuer Hinweis? Meryl Streeps Familie supportet Martin Short

Die Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen Meryl Streep (75) und Martin Short (74) nehmen kein Ende. Jetzt sorgt der Auftritt eines Familienmitglieds des "Der Teufel trägt Prada"-Stars dafür, dass die Gerüchteküche erneut ordentlich am Brodeln ist. "Halt die Klappe. Grace und Mark (Meryls Tochter und Schwiegersohn) waren bei Martins Saturday Night Live-Show?", schreibt ein begeisterter Fan auf X zu einem Foto, das den Schauspieler bei seinem Auftritt in der beliebten US-amerikanischen Sketch-Comedyshow zeigt. Im Hintergrund befindet sich Meryls zweite Tochter Grace Grummer mit ihrem Mann Mark Ronson (49) – und scheint währenddessen ziemlich angetan von dem möglichen neuen Partner ihrer Mutter zu sein.

Bisher wurden die Liebesgerüchte um Meryl und den 74-Jährigen von keinem der beiden bestätigt, sondern vielmehr zurückgewiesen. Trotzdem scheinen sich die Hinweise um eine Romanze immer weiter zu verdichten. Erst kürzlich plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus: Während der gemeinsamen Dreharbeiten zu "Only Murders In The Building" habe es ordentlich zwischen ihnen gefunkt. Bei ihrer Zuneigung füreinander handele es sich um ein "offenes Geheimnis" und sie sei am Set deutlich spürbar gewesen.

Die ersten Spekulationen begannen Anfang des Jahres: Meryl und Martin alberten bei den AFI Awards im Januar total vertraut miteinander herum. Auch ein gemeinsamer Auftritt inklusive Händchen halten bei einer Veranstaltung für "Only Murders in the Building" sorgte für Schlagzeilen. Im vergangenen Oktober setzen die "Sophies Entscheidung"-Schauspielerin und der Comedian dann noch einen obendrauf, als sie sich ziemlich vertraut auf einem Date zeigten. Auf Bildern, die durch Daily Mail veröffentlicht wurden, verbringen sie ein wenig gemeinsame Zeit, bei der Martin der 75-Jährigen liebevoll eine Hand auf den Rücken legt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep, ihre Tochter Grace Gummer und Mark Ronson im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep und Martin Short bei der "Only Murders In The Building"-Premiere, August 2024

Anzeige Anzeige