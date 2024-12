Victoria Beckham umarmt neue Freundin von Sohn Cruz herzlich

Cruz Beckham (19), der jüngste Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), hat seine neue Freundin Jackie Apostel mit auf einen Familienausflug genommen. Der Promi-Spross verbrachte mit der brasilianischen Sängerin einige Zeit auf der Familienjacht in Miami. Bereits bei der Begrüßung zeigte sich Victoria herzlich und umarmte Jackie trotz angeblicher Spannungen zwischen den beiden Frauen. Das zeigen einige Fotos, die Daily Mail vorliegen. Gemeinsam mit Cruz' Eltern genossen die Turteltauben die entspannte Atmosphäre an Bord der luxuriösen 20-Millionen-Euro-Jacht. Bei einem lockeren Plausch und Snacks wirkten die vier sichtlich entspannt, während die 29-Jährige direkt neben Victoria saß.

Das herzliche Auftreten von Victoria wird einige Beobachter der berühmten Familie wohl verwundern: Hinter den Kulissen soll das Ex-Spice Girl nämlich gemischte Gefühle gegenüber der Beziehung des jungen Paares haben. Das liegt wohl vor allem an dem großen Altersunterschied der beiden. Ein Insider verriet dem Mirror, dass das ehemalige It-Girl zwar schätze, wie glücklich Cruz mit Jackie sei, die 50-Jährige aber Bedenken habe, ob er mit 19 Jahren bereit für solch eine ernste Verbindung ist. "Sie mag Jackie wirklich, und Jackie scheint sich mit der ganzen Familie wirklich gut zu verstehen, aber Victoria würde lügen, wenn sie sagen würde, dass es ihr keine Sorgen bereitet, dass sie zehn Jahre älter ist als Cruz", betonte die Quelle damals und erklärte: "Cruz ist immer noch ein Teenager, während Jackie eine erwachsene Frau ist, die sich in einer anderen Lebensphase befindet und Dinge wollen könnte, für die Cruz noch nicht bereit ist."

Schon bevor Cruz und seine Liebste ihre Beziehung offiziell machten, häuften sich Berichte darüber, dass die Designerin nicht glücklich über die neue Flamme ihres Sohnes sei. "Vic ist besorgt, wenn sie eine neue Person in ihre Welt einlädt, vor allem eine, die sie kaum kennt", erklärte ein Informant bereits im Juli gegenüber Heat Magazine. Außerdem verriet er, dass Victoria besorgt darüber sei, ob "all die Geheimnisse und persönlichen Informationen über ihre Familie, die sie [Jackie] natürlich mitbekommen wird", bei ihr sicher aufgehoben seien.

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel im Oktober 2024

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

