Victoria Beckham ist skeptisch gegenüber Cruz' neuer Flamme

Cruz Beckham (19) ist wieder frisch verliebt – erst vor wenigen Tagen zeigte er sich auf dem Glastonbury Festival erstmals öffentlich mit seiner neuen Flamme Jackie Apostel. Mama Victoria Beckham (50) scheint die neue Frau an der Seite ihres jüngsten Sohnes jedoch nicht unbedingt mit offenen Armen willkommen zu heißen. "Vic ist besorgt, wenn sie eine neue Person in ihre Welt einlädt, vor allem eine, die sie kaum kennt", meint ein Insider laut Heat Magazine. Die Designerin sei eher skeptisch und in Sorge, ob "all die Geheimnisse und persönlichen Informationen über ihre Familie, die sie natürlich mitbekommen wird", bei Jackie wirklich sicher aufgehoben sind.

Vielleicht rührt Victorias Skepsis daher, dass die letzten Freundinnen und Bekanntschaften von Cruz zumeist nicht von langer Dauer waren. Im vergangenen Sommer hatte der angehende Musiker sich von seiner Freundin Tana Holding getrennt – nach rund einem Jahr Beziehung. In den darauffolgenden Monaten sah man ihn im Londoner Nachtleben mit verschiedenen Begleitungen. Unter anderem soll er die Influencerin Issey Moloney und die norwegische Sängerin Bby Ivy gedatet haben.

Dass sich die Frau von David Beckham (49) aber auch ganz und gar auf Familienzuwachs einlassen kann, beweist die Beziehung zu ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (29). Victorias ältester Sohn Brooklyn Beckham (25) und die Milliardärstochter gaben sich im April 2022 das Jawort. Seither ist die Beauty aus dem Beckham-Clan nicht mehr wegzudenken – Victoria und Nicola teilen sich sogar ihre Garderobe.

