"Ich hasse es": Sängerin Cher (77) ist kein Fan vom Altern!

Das gefällt ihr aber gar nicht! Die Sängerin Cher (77) ist überglücklich mit ihrem Freund Alexander Edwards. Ihr 40 Jahre jüngerer Partner und sie präsentierten sich zuletzt sehr verliebt in der Öffentlichkeit. Und auch privat scheint es ernst bei dem Paar zu laufen. Momentan ist die "Believe"-Interpretin glücklicher denn je, aber mit einer Sache kann sie sich nicht anfreunden: Cher hasst das Altern!

Gegenüber Today spricht die Musikerin über das Thema, älter zu werden. "Meine Mutter hatte kein Problem mit dem Altern, aber ich schon. Ich hasse es. Ich würde alles dafür geben, wieder 70 zu sein!", gibt die 77-Jährige preis. Bereits zuvor hatte sie gegenüber People verraten: "Ich versuche nicht, mich jung zu fühlen. Ich versuche nicht, jung zu sein. Ich bin, wer ich bin. Ich werde einfach älter."

Cher sei kein Fan davon, dass sich viele Stars positiv zum Altern geäußert hatten. So sprach unter anderem Alicia Keys (42) öffentlich darüber, dass sie keine Angst davor habe, älter zu werden. "Ich liebe es, schlauer zu werden. Ich liebe es, mehr Erfahrung zu haben. Ich liebe es, zu wissen, was ich will!", verkündete die 42-Jährige.

Anzeige

Getty Images Cher und Alexander Edwards im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Cher, 1981

Anzeige

Getty Images Alicia Keys bei der Platinum Party zu Ehren der Queen, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de