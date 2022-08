Kim Kardashian gewinnt gegen Hillary Clinton beim Jura-Quiz!

Kim Kardashians (41) harte Arbeit macht sich bezahlt! Der Keeping up with the Kardashians-Star hat eine Menge zu tun: Die Beauty ist vierfache Mutter, hat ein eigenes Unternehmen und studiert nebenbei sogar noch Jura. Denn der Realitystar hat große Träume und möchte in Zukunft eine eigene Anwaltskanzlei gründen. Auch wenn die Tochter von Kris Jenner (66) noch einige Prüfungen dafür bewältigen muss, konnte sie ihr Wissen jetzt schon erfolgreich anwenden: In einem Jura-Quiz schlug Kim die Ex-Anwältin und Politikerin Hillary Clinton (74)!

In Hillarys neuer Dokuserie "Gutsy" duellierte sich die ehemalige US-amerikanische Außenministerin mit Kim in einem Wissensquiz. Dabei wurde ein spezielles Gebiet abgefragt: Die zwei Frauen mussten auf ihr rechtliches Fachwissen zurückgreifen. Davon hat die TV-Bekanntheit wohl reichlich, denn sie schlug die Politikerin mit einem Punktestand von elf zu vier. "Ich war auch wirklich fasziniert davon, wie gut sie abgeschnitten hat", verriet Hillary in einem späteren Interview und lobte sie dafür, so erfolgreich in ihrem Studium vorangekommen zu sein.

Chelsea Clinton (42) – die Tochter der Politikerin – moderierte die Fragerunde. Sie erklärte Kims Sieg mit folgendem Grund: "Manchmal konnte ich sehen, dass meine Mutter die Antwort wusste, aber sie hat den Buzzer einfach nicht schnell genug gedrückt." Denn Hillary studierte schließlich Jura und arbeitete lange Zeit als Rechtsanwältin sowie Professorin.

Getty Images Kim Kardashian bei der Eröffnung ihres KKW Beauty Pop-up-Stores in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Getty Images Hillary Clinton während einer Rede im Mai 2022

