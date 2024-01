Nach Oscar-Pleite: Hillary Clinton unterstützt Margot Robbie

Sie hält zu ihnen! Es war eine große Überraschung bei der Verkündung der diesjährigen Oscar-Nominierungen. Margot Robbie (33) wurde für ihre Rolle in Barbie nicht als beste Hauptdarstellerin nominiert. Auch die Regisseurin Greta Gerwig (40) konnte in der Kategorie "Beste Regie" keine Nominierung einfahren. Bei vielen stößt diese Entscheidung auf Unverständnis – inklusive Hillary Clinton. Im Netz solidarisiert sich Hillary nun mit Margot und Greta!

Via X meldet sich die Ehefrau von Bill Clinton (77) zu Wort. "Greta und Margot, auch wenn es schmerzt, an der Kinokasse zu gewinnen, aber nicht die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, lieben euch eure Millionen von Fans. Ihr seid beide so viel mehr als Kenough", schreibt Hillary und spielt mit ihrem letzten Satz auf einen berühmten Spruch aus dem Film an.

Auch Ken-Darsteller Ryan Gosling (43) äußerte sich bereits öffentlich zu den fehlenden Nominierungen für seine Kolleginnen. "Ohne ihr Talent, ihren Einsatz und ihre Genialität wäre keine Anerkennung für irgendjemanden in diesem Film möglich. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in den jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung", meinte er laut Deadline.

Anzeige

Getty Images Hillary Clinton, 2022

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und Margot Robbie, 2023

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de