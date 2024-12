Halle Bailey und DDG feiern ersten Geburtstag ihres Sohnes

Halle Bailey (24) und ihr Ex-Partner DDG (27) haben am Wochenende den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Halo gebührend gefeiert. Auf Instagram teilte die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin Eindrücke von der fröhlichen Feier, darunter Fotos und Videos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann und ihrem Ex-Partner breit lächelnd posiert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Halo. Gott hat mir mit dir das größte Geschenk gemacht. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man Spaß hat, und Mama kann nicht glauben, dass du schon eins bist", schwärmte sie zu den Schnappschüssen. Bei der Party ließen sich die stolzen Eltern offenbar auch nicht lumpen: Es gab bunte Dekorationen, einen Ballpool, Rutschen und einen thematisch passenden Geburtstagskuchen. Halle zeigte sich in einem Clip in ihrer Story besonders emotional und sang ihrem Sohn sogar "Happy Birthday" vor. "Ich habe gestern so viel geweint", kommentierte die Schauspielerin das Video.

Die Schwangerschaft hielt die Disney-Darstellerin zunächst geheim – sie und ihr damaliger Partner dementierten sogar immer wieder, dass sie ein Baby bekommen. Umso überraschender war es für die Fans, als Halle im Januar die Geburt ihres Babys verkündete. "Auch wenn das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt", schrieb Halle zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie die Hand ihres Sohnes hielt.

Doch trotz ihres Familienglücks war die Liebe der beiden wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Vor rund zwei Monaten schockte DDG seine Fans plötzlich mit dem Ende ihrer Beziehung: "Nach langem Nachdenken und intensiven Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen." Dabei betonte er, dass diese Entscheidung den beiden damals nicht leicht gefallen sei. "Ich schätze die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und die Liebe, die wir geteilt haben", stellte der Sänger klar.

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

Getty Images Halle Bailey und DDG

