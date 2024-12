Im Wohnmobil: So verbringen Stefan Mross und Eva Weihnachten

Stefan Mross (49) und seine Partnerin Eva Luginger haben eine besonders mobile Lösung für die Feiertage gefunden: Das Paar verbringt Weihnachten im Wohnmobil, um die Zeit sowohl mit Stefans als auch mit Evas Familie zu teilen. Wie der Musiker im Gespräch mit Das Neue Blatt verriet, startet der Heiligabend mit einem Brunch bei seiner Familie in Traunstein. Später am Tag reist das Paar weiter zu Evas Eltern nach Landshut. Doch damit nicht genug: Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag steht noch eine besondere Familientradition an, bei der sie erneut nach Traunstein zurückkehren.

Der eigentliche Grund für die vielen Reisen in der Weihnachtszeit liegt in der geografischen Distanz zwischen den Familien der beiden, die etwa 110 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Stefan und Eva haben sich damit arrangiert, indem sie ihr Wohnmobil passend dekoriert und eine heimelige Atmosphäre geschaffen haben. "Es ist zwar nicht viel Platz, aber wir haben einen kleinen Adventskranz und Lichterketten, die wir über das Fenster hängen", erzählte Eva gegenüber dem Magazin. Diese gemütliche Gestaltung trägt dazu bei, dass die Abende auf Stellplätzen besonders besinnlich für die beiden werden.

Für Stefan ist Weihnachten nicht nur eine Zeit der Freude, sondern auch ein Anlass zur Erinnerung. Am 26. Dezember, dem Geburtstag seines verstorbenen Vaters, kommt die Familie in Traunstein zusammen, um gemeinsam an ihn zu gedenken. Mit Eva hat der Moderator und Musiker eine verständnisvolle Partnerin an seiner Seite, die ihn in allen Lebenslagen unterstützt. In Interviews spricht Stefan oft von der Freude, die ihm diese Bräuche bereiten, da die Nähe zu Familie und Tradition im Leben des Paares eine zentrale Rolle spielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Mross im Jahr 2011

Anzeige Anzeige