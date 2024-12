Justin Baldonis Frau Emily hält trotz seiner Klage zu ihm

Justin Baldoni (40) wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert, doch seine Ehefrau Emily steht ihm sichtbar zur Seite. Das Paar wurde vor wenigen Stunden das erste Mal öffentlich gesichtet, seit seine "Nur noch ein einziges Mal"-Kollegin Blake Lively (37) eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen ihn eingereicht hat. Gemeinsam brachten die beiden ihre Kinder zur Schule, bevor sie ein Bürogebäude betraten. Justin wirkte angespannt und hielt den Blick gesenkt, während Emily fürsorglich eine Hand auf seinen Rücken legte, wie auf Fotos zu erkennen ist, die der Daily Mail vorliegen. Der Jane the Virgin-Darsteller setzte auf ein schlichtes graues T-Shirt und Jeans, während Emily einen grauen Pullover und eine helle Jeans wählte.

Am Set der Verfilmung von Colleen Hoovers Bestseller soll es zwischen Justin und der Gossip Girl-Bekanntheit Spannungen gegeben haben, so berichtet der Mirror. In der Romanverfilmung spielt Blake die Rolle der Lily Bloom, die häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, während Justin ihren Mann mimte und gleichzeitig als Regisseur des Films agierte. Blake wirft dem Schauspieler vor, sie belästigt und eine strategische Maßnahme gestartet zu haben, um ihren Ruf zu schädigen. Nach der Premiere im August hatte sie mit einem Kommentar bei ihren Fans großen Unmut ausgelöst – doch laut der eingereichten Klage soll der darauffolgende Shitstorm nicht organisch, sondern Teil einer gezielten Kampagne gegen sie gewesen sein.

In ihrer detaillierten Beschwerde schildert Blake wiederholte Übergriffe sowie ein unangemessenes Verhalten von Justin und Produzent Jamey Heath. Justin soll sie ungewollt geküsst und anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Jamey wird vorgeworfen, ihr Nacktbilder seiner Frau gezeigt und sie beobachtet zu haben, während sie sich oben ohne abschminkte – auch nach der Aufforderung, dies zu unterlassen. Um die Produktion fortsetzen zu können, wurde am Set eine 30 Punkte umfassende Verhaltensregelung verabschiedet. Diese beinhaltete unter anderem ein Verbot, intime Erlebnisse ohne Zustimmung zu thematisieren, sowie die Untersagung unautorisierter Küsse oder anderer körperlicher Annäherungen.

