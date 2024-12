Lady Diana soll Weihnachten in Sandringham gehasst haben

Prinzessin Diana (✝36) hatte wohl keine Freude an den Weihnachtsfeierlichkeiten mit der britischen Königsfamilie auf dem Landsitz Sandringham. Wie die royale Expertin Ingrid Seward gegenüber Fox News erklärte, hätte Diana die strengen Traditionen und Protokolle des Hofes während des Festes als belastend empfunden. "Diana hasste Sandringham. Selbst als ihre Romanze mit König Charles III. (76) gut lief, mochte sie es trotzdem nicht", behauptete Ingrid und berief sich dabei auf einen Freund, der zu Dianas Lebzeiten dort gearbeitet hatte. "Ich denke, sie fand es klaustrophobisch, weil Diana so ein freier Geist war. Sie wollte sich nicht mit Regeln amüsieren müssen", vermutete sie weiter und ergänzte: "Es gibt eine Rangordnung, wer als Erstes durch die Tür geht und all solche Dinge. Es ist sehr altertümlich und ich glaube, es brachte Diana dazu, sich unwohl zu fühlen."

Wie Andrew Morton in seinem Buch "Diana: Her True Story" berichtete, habe auch die Geschenkverteilung die damalige Frau von Charles vor einige Probleme gestellt. Bei ihrem ersten Weihnachtsfest mit der royalen Familie im Jahr 1981 habe Diana viel Mühe und Geld investiert, um edle Geschenke wie Kaschmirpullover zu kaufen. Doch als die Präsente im Kreis der königlichen Familie ausgepackt worden seien, habe die Runde mit Gelächter auf Dianas großzügige Gaben reagiert, da üblicherweise einfache Scherzartikel verschenkt werden – wie ein Toilettenpapierhalter, den sie einst von Prinzessin Anne (74) erhielt. Charles habe damals jedoch vergessen, sie über diese Tradition aufzuklären. Dieses Missverständnis soll für Diana äußerst peinlich gewesen sein.

Ihre Abneigung gegen das Weihnachtsfest mit den Royals soll in den darauffolgenden Jahren immer größer geworden sein, wie ihr Friseur und Freund Richard Dalton im Buch "The Royals" verriet: "Die Prinzessin hasste es einfach, zu Weihnachten nach Sandringham zu gehen. Sie sagte mir, es sei eiskalt und das Abendessen müsste um 15 Uhr vorbei sein." Als die Spannungen mit ihrem damaligen Mann weiter zunahmen, sei die Mutter von Prinz William (42) zunehmend einsamer geworden, wie eine weitere Freundin in dem Buch ausplauderte: "Ich bekam an Heiligabend Anrufe von ihr und sie war allein."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Diana und Prinz William 1983

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1995

Anzeige Anzeige

Anzeige