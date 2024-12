So einsam war Prinzessin Diana an Weihnachten mit den Royals

Prinzessin Diana (✝36) soll die Weihnachtsfeiertage mit der britischen Königsfamilie auf Schloss Sandringham gehasst haben. Bereits 1981, nur fünf Monate nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles (76) am 29. Juli, fühlte sie sich bei den traditionellen Feierlichkeiten unwohl, heißt es in der Biografie "Diana. Ihre wahre Geschichte". Obwohl sie damals schwanger mit Prinz William (42) war und unter Morgenübelkeit litt, nahm sich Diana die Zeit, ihren neuen Familienmitgliedern durchdachte und teure Geschenke zu kaufen. Zu ihrer großen Enttäuschung stellte sie jedoch fest, dass die Royals sich untereinander nur Scherzgeschenke überreichten.

Anstatt Dankbarkeit für ihre sorgfältig ausgewählten Präsente zu erhalten, fand sich Diana mit Gegenständen wie einem Toilettenpapierhalter als Geschenk wieder. Gegenüber ihrem Biografen Andrew Morton erzählte sie: "Es war höchst angespannt. Ich weiß, dass ich Geschenke gemacht habe, aber ich kann mich nicht erinnern, etwas erhalten zu haben. Ist das nicht furchtbar?" Die ungewöhnlichen Traditionen der königlichen Familie machten es der jungen Prinzessin schwer, sich einzufügen. Laut ihrem Biografen "hasste" sie es, mit ihrer Familie Weihnachten in Sandringham zu verbringen. Sie fühlte sich als Außenseiterin in einer Familie, deren Humor und Rituale sie nicht verstand.

Dianas Unbehagen verstärkte sich in den folgenden Jahren, insbesondere als die Spannungen in ihrer Ehe mit Charles zunahmen. Enge Freunde berichteten, dass sie an Heiligabend oft allein war und verzweifelt nach Rat suchte. Ihr Friseur Richard Dalton erzählte der Autorin Kitty Kelley, dass Diana über die Kälte auf Sandringham klagte und darüber, dass das Essen pünktlich um 15 Uhr beendet sein musste, um gemeinsam die Weihnachtsansprache der Königin zu sehen – ein Pflichttermin für alle Familienmitglieder. Diese Erfahrungen unterstrichen Dianas Gefühl von Isolation und Entfremdung innerhalb der königlichen Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, 1983

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige