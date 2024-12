Laut Sarah Michelle Gellar könnte "Buffy" zurückkehren

Sarah Michelle Gellar (47) hat überraschend ihre Bereitschaft signalisiert, für eine Neuauflage der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen in ihre ikonische Rolle als Buffy Summers zurückzukehren. Bisher hatte sie eine Rückkehr in die Welt der Vampire stets abgelehnt. In der The Drew Barrymore Show erzählte die 47-jährige Schauspielerin nun jedoch, dass sie nach dem Ansehen von Serien-Neuauflagen wie And Just Like That und "Dexter: New Blood" offener für eine Neuauflage ist. "Früher habe ich immer Nein gesagt, weil die Serie in ihrer eigenen kleinen perfekten Blase existiert", beschrieb Sarah gegenüber Drew (49) und fügte hinzu: "Aber jetzt denke ich: Vielleicht doch."

"Es könnte alles sein. Es ist ein Universum. Und man erkennt, dass wir in dieser Welt diese Helden mehr denn je brauchen", erklärte Sarah weiter. Zuvor hatte sie öfter betont, dass sie sich zu alt für die Rolle fühle und ein Remake nicht notwendig sei. Doch jetzt scheint sie die Möglichkeit, erneut als Buffy auf die Bildschirme zurückzukehren, nicht mehr auszuschließen. Fans der Serie dürften begeistert sein, denn seit dem Ende der Originalserie im Jahr 2003 warten viele sehnsüchtig auf eine Fortsetzung.

Privat ist Sarah seit 2002 mit dem Schauspieler Freddie Prinze Junior (48) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Das Paar lernte sich am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und ist seitdem unzertrennlich. Familie spielt für Sarah eine große Rolle, und sie legt Wert darauf, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Ihre Fans hoffen darauf, sie bald wieder als Vampirjägerin Buffy Summers auf der Leinwand zu sehen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Anzeige Anzeige