Seltener Auftritt: Freddie Prinze Jr. mit Sarah auf Premiere

Freddie Prinze Junior (48) und Sarah Michelle Gellar (47) sind ein Herz und eine Seele. Mit ihrem Liebesleben halten sich die Schauspieler allerdings ziemlich bedeckt. Bei der Premiere seines neuen Films "The Girl in the Pool" in Beverly Hills, Kalifornien, unterstützt die Blondine ihren Mann nun aber höchstpersönlich. Auf Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, präsentiert sich das Paar händchenhaltend und freudestrahlend auf dem roten Teppich.

Bei dem Event entschied sich die 47-Jährige für ein Spitzenkleid in Weiß, das sie mit dunklen Accessoires kombinierte. Ihre blonden Haare trug Sarah offen, ihr Make-up hielt sie schlicht. Ihr Mann Freddie präsentierte sich hingegen in einer schwarzen Bomberjacke und Jeans, dazu trug er ein Basic-Shirt in Rosa. Sein neuer Thriller "The Girl in the Pool" kommt am 26. Juli in die Kinos der Vereinigten Staaten. Der 48-Jährige verkörpert darin den Protagonisten Thomas, der eines Tages eine äußerst grausame Entdeckung macht: Er findet seine Geliebte tot im Pool vor.

Freddie und Sarah hatten sich am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt. Inzwischen gehen sie seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2002 gaben sich die beiden das Jawort und leben seither zusammen in Los Angeles. Sieben Jahre später durften die Schauspieler ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: eine Tochter. Im Jahr 2012 wurde dann ihr gemeinsamer Sohn geboren.

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Januar 2023

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit ihrem Mann Freddie Prinze Junior

