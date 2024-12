Nach Anklage: Justin Baldoni verliert Award und Podcast

Schauspielerin Blake Lively (37) hat am 20. Dezember Klage gegen ihren It Ends With Us-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) eingereicht. Die Vorwürfe beinhalten sexuelle Belästigung und den Versuch, sie gezielt zu diskreditieren. Justin wies die Anschuldigungen durch sein Anwaltsteam entschieden zurück, bezeichnete sie als "vollkommen falsch, ungeheuerlich und reißerisch". Doch die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits kurze Zeit später zog seine Agentur WME die Reißleine, jetzt folgen weitere Konsequenzen: Ihm wurde der "Voices of Solidarity Award" aberkannt und seine Podcast-Partnerin beendete das gemeinsame Projekt.

Der Award, der Männer für ihr Engagement für Frauenrechte auszeichnet, wurde Justin nur wenige Tage zuvor durch seinen Schauspielkollegen Hasan Minhaj überreicht. In einem Statement auf der Webseite erklärt die gemeinnützige Organisation Vital Voices: "Wir haben Herrn Baldoni mitgeteilt, dass wir ihm diesen Preis aberkannt haben." Weiter heißt es, dass die in der Klage offengelegten Vorfälle im klaren Widerspruch zu den Werten der Organisation und des Awards stünden. Auch Liz Plank, Justins Co-Moderatorin im gemeinsamen Podcast "Man Enough", distanzierte sich in einem Statement via Instagram und zog sich vollständig von dem Projekt zurück.

In einer Erklärung gegenüber der New York Times erklärte Blake am vergangenen Wochenende: "Ich hoffe, dass meine rechtlichen Schritte helfen, diese schädlichen, raffiniert versteckten Taktiken aufzudecken und andere vor ähnlichen Angriffen zu schützen." Sie kann in dieser schwierigen Zeit auf breite Unterstützung zählen. Die Autorin Colleen Hoover, auf deren Roman der Film basiert, sowie Blakes ehemalige Kolleginnen aus dem Film "Eine für 4" haben ihr öffentlich den Rücken gestärkt. Auch mehrere Branchenvertreter, darunter das Produktionsstudio Sony Pictures, positionierten sich an ihrer Seite, wie Deadline berichtete. Justin hingegen, der sich lange als Feminist und Fürsprecher für Frauen positioniert hatte, sieht sich nun mit Vorwürfen konfrontiert, die sein Image schwer erschüttern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige