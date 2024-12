Sie bleiben nach "Hochzeit auf den ersten Blick" zusammen

Insgesamt sechs Paare gingen in der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel den Bund der Ehe ein, ohne sich vorher gekannt zu haben. Im Finale steht nun die große Entscheidung an: Welche Matches sehen eine gemeinsame Zukunft und welche gehen von nun an getrennte Wege? In diesem Jahr gibt es gleich zwei Paare, bei denen das Experiment geglückt ist. Christian und Emma (25), die sich in der dritten Folge das Jawort gaben, entscheiden sich für die Ehe. "Also die grundlegenden Sachen, die stimmen müssen, die passen. Und bei allem anderen, was es noch drumherum gibt, da kann man im Zweifel dran arbeiten", erklärt der stellvertretende Bankfilialleiter. Darüber hinaus blicken Christian und die 25-Jährige auch schon hoffnungsvoll in die gemeinsame Zukunft: Sie möchten zusammenziehen und zwei bis drei Kinder bekommen.

Das zweite Paar, das weiterhin verheiratet bleibt, könnte das Publikum überraschen. Michelle (32) und Fabian (38), die in ihrer gemeinsamen Zeit schon einige Höhen und Tiefen durchmachten, entscheiden sich ebenfalls dafür, ihre Ehe fortzuführen. Vorher erlebt der Teamleiter für Digitalisierung aber noch eine Achterbahn der Gefühle: Er betritt zunächst allein den Raum, in dem das Expertenteam, bestehend aus Dr. Sandra Köhldorfer (43), Markus Ernst und Beate Quinn, auf sie wartet, während die 32-Jährige wohl noch die Toilette benutzen muss. Als sie ganz schön lange auf sich warten lässt, schleichen sich Zweifel ein, ob Michelle vielleicht gar nicht erst erscheinen wird – doch dann tritt sie plötzlich in einem Dirndl vor den Bayern und rührt ihn damit zu Tränen. "Das steht dir so toll", schwärmt der 38-Jährige, bevor seine Liebste betont: "Unser Weg war eine richtige Berg- und Talfahrt. Nach der Reise gab es ein paar Stolpersteine, die wir dann zum Glück aber gut überwinden konnten. Dass wir jetzt hier so sitzen, das ist einfach schön."

Neben den zwei glücklichen Paaren gibt es jedoch eins, das einen Zwischenweg wählt. Marco und Desiree sind sich nicht ganz sicher, wie ihre Zukunft aussieht. Insbesondere stellen die Kommunikation sowie ein unterschiedliches Tempo beim Kennenlernen für beide ein Problem dar. So ganz ohne einander wollen sie aber trotzdem nicht. Der Projektleiter hatte sich zwar zunächst für die Scheidung entschieden, wählt in letzter Sekunde aber doch die Ehe. Seine frischgebackene Ehefrau möchte die Scheidung, sagt aber gleichzeitig, dass sie nach einer kurzen Auszeit wieder aufeinander zugehen können. "Ich glaube, wir nennen das 'Ehe mit Pause'. Ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Zeit, um wieder Kraft zu tanken, Energie zu tanken, weil es viel Kraft gekostet hat bis hierher. Vielleicht kriegen wir noch die Kurve", schließt die Business-Development-Managerin ab.

Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Desiree und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

