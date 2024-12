So verbringen Nikola Glumac und Kim Virginia Weihnachten

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) schweben total im Liebesglück. Die zwei Realitystars machten erst kürzlich ihre Romanze offiziell – und verbringen daher auch das besinnliche Fest erstmals gemeinsam. Auf Instagram gewährt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin jetzt einen Einblick, welche Pläne sie sich für die Feiertage gemacht haben. "Nikola und ich wollten das erste Mal ohne unseren Familien Weihnachten verbringen und irgendwo in den Urlaub fliegen", verrät sie. Da der Temptation Island-Star momentan aber noch in den Zügen seiner Dubai-Auswanderung steckt, müssen die beiden noch einen wichtigen Termin wahrnehmen. "Der geht allerdings nur kurz und dann verbringen wir unser erstes Weihnachten gemeinsam in Dubai. Ich muss aber sagen, dass ich mich darauf freue", erzählt Kim voller Begeisterung.

Was wohl feststeht: Dieses Weihnachten ist für beide etwas ganz Besonderes. Wie die 29-Jährige kürzlich im Netz verkündete, hatte Nikola sie nämlich mit einem romantischen Ausflug überrascht, bei dem er sogar vor seiner Liebsten auf die Knie ging. Sie veröffentlichte ein Video, das sie während eines Helikopterflugs zeigte, bevor der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer ihr auf dem Landeplatz einen Ring an den Finger steckte und sie ihm voller Freude um den Hals fiel. Ob das bedeutet, dass sie verlobt oder einfach nur ganz offiziell ein Paar sind, verriet keiner der beiden – Kim betitelte ihren Beitrag lediglich mit den Worten: "Die beste Lovestory ist unsere."

Die Ex-Bachelor-Lady und Nikola bewiesen bereits in den vergangenen Wochen, dass sie bezüglich ihrer Liebe ordentlich aufs Gaspedal drücken. Die ersten Spekulationen begannen Ende November und kurz darauf gaben sie bekannt, sich in einer Kennenlernphase zu befinden. Das Problem ihrer räumlichen Distanz lösten sie schnell – der 28-Jährige zog nämlich im Handumdrehen in Kims Wahlheimat Dubai. Darüber hinaus bewies er ihr seine Liebe noch auf eine andere Art und Weise: Der Ex von Gloria Glumac (32) ließ sich den Namen seiner Auserwählten ins Gesicht tätowieren.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

