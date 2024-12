Auch für Emilio: So sah Lisa Straubes Weihnachtsbrauch aus

Die Weihnachtsfeiertage sind bereits in vollem Gange. Lisa Marie Straube (23), ihr Ehemann Furkan Akkaya (23), kurz Akka, und der gemeinsame Sohn Emilio verbringen die winterlichen Festtage in Deutschland. Promiflash wollte von den Temptation Island V.I.P.-Teilnehmern wissen, ob sie für Emilio einen bestimmten Weihnachtsbrauch einführen wollen. Und tatsächlich – Lisa und Akka schwebt bereits eine Tradition im Kopf herum! "Wenn er so in dem Alter ist, in dem er sich an sein Leben erinnert, dann werden wir auf jeden Fall was einführen", erklärt Lisa und erinnert sich an ihre Kindheit zurück: "Unsere Eltern haben uns Kinder immer hoch in die Zimmer geschickt und wenn das Glöckchen geklingelt hat, dann durften wir runterrennen und dann war auf einmal alles voll mit Geschenken und ich denke, das werden wir auch so machen."

Vor allem Akka kann sich für das Weihnachtsfest stark begeistern. Erst im vergangenen Jahr kam der Realitystar erstmals mit den weihnachtlichen Bräuchen und Traditionen in Berührung und entpuppte sich als großer Fan. "Ich habe letztes Jahr mein allererstes Weihnachtsfest gefeiert und das war mit Lisa und ihrer Familie. Ich bin ja anders aufgewachsen und ich habe dieses Weihnachtsfeeling so sehr geliebt", freut er sich im Interview mit Promiflash.

Lisa und Akka lernten sich durch einen gemeinsamen Freund kennen und merkten schnell, dass sie zueinander gehören. Die beiden bauten sich ein gemeinsames Leben in Dubai auf und schritten in ihrer Wahlheimat sogar vor den Traualtar. Die Liebe der Turteltauben wurde dann vor wenigen Monaten von Sohnemann Emilio gekrönt – ist die Familienplanung damit abgeschlossen? Nein. Lisa und Akka könnten sich ein weiteres Geschwisterchen für ihr Baby vorstellen. "Irgendwann in fünf bis sechs Jahren", erklären sie im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige