Adam Sandler (53) zeigt sich von einer anderen schauspielerischen Seite. Die Fans des Comedians kennen ihn hauptsächlich aus Komödien wie "Kindsköpfe", "Meine erfundene Frau" oder "50 erste Dates", bei denen in der Regel dank seines Humors kein Zuschauerauge trocken bleibt. Nun soll der zweifache Vater in eine komplett andere und ernstere Rolle schlüpfen. Adam soll in einem Drama die Hauptrolle übernehmen.

Wie The Hollywood Reporter berichtete, soll der 53-Jährige seine nächste Filmrolle bekommen haben. In dem Basketball-Drama "Hustle" soll er die Hauptfigur spielen. "Hustle" erzählt die Geschichte eines gefallenen Talentsuchers, der im Ausland einen außergewöhnlich begabten Spieler entdeckt, mit dem er sein schlechtes Image wieder aufpolieren will. Der Streifen soll exklusiv auf dem Streamingdienst Netflix erscheinen und als Produzent des Ganzen steht aktuell die Basketball-Legende LeBron James (35) hinter der Kamera.

Adam konnte schon einmal beweisen, dass er mehr drauf hat, als nur Klamauk. Im vergangenen Jahr zeigte Netflix "Der schwarze Diamant" mit dem US-Amerikaner als Schlüsselfigur. Als spielsüchtiger Schmuckhändler jagt er einem besonders wertvollen Edelstein hinterher, um damit seine Schulden begleichen zu können. Für diese Darbietung wird Sandler von der Kritik gelobt, und auch seine Fans zeigen sich im Netz begeistert.

